Euro 2020: les billets pour la finale Angleterre v Italie vendus pour 20 000 £ chacun

Les billets sont vendus en ligne pour des sommes alléchantes – malgré l’interdiction de la revente par l’UEFA au-dessus de la valeur nominale (Photo: .)

Les billets pour la finale de l’Euro 2020 sont vendus jusqu’à 20 000 £ chacun alors que les fans se battent pour voir les Trois Lions affronter l’Italie.

Les rues de l’Angleterre étaient folles hier soir alors que les fans scandaient “ça rentre à la maison” pour célébrer la victoire 2-1 contre le Danemark.

Les billets pour la finale se sont vendus la semaine dernière sur le site officiel de l’UEFA – avec des réglementations interdisant la revente au-dessus de la valeur nominale.

Mais il semble que l’entrée soit toujours annoncée à des prix alléchants.

Une paire de billets d’accueil Bobby Moore se vendait sur le site de revente Live Football Tickets pour 40 707,06 £ plus tôt dans la journée, affirme-t-on.

À l’heure actuelle, les billets les plus chers sur le site sont d’environ 15 000 £.

Le billet le moins cher pour regarder l’Angleterre disputer la première finale du tournoi qu’ils ont atteint en 55 ans était de 3 100 £ ce soir.

Si les fans veulent mettre la main sur des billets d’accueil, une paire se vend sur le site Web de tout Ticombo pour 37 500 £ – 30 000 £, plus 7 500 £ de frais de réservation.

L’option la moins chère sur le site était de 1 947 £ jeudi soir.

Les experts en argent ont averti les amateurs de foot d’éviter les escroqueries et d’acheter uniquement auprès de vendeurs de confiance – sous peine de se voir refuser Wembley dimanche soir.



L’Anglais Harry Kane est félicité après avoir marqué le deuxième but de son équipe en demi-finale de l’Euro (Photo : .)



Les fans anglais ont été ravis à Wembley lorsque l’équipe s’est qualifiée pour la finale (Photo : Paul Marriott/Shutterstock)



Les fans font vérifier leurs billets avant d’entrer dans le stade de Wembley (Photo: .)

Adam français, lequel ? Consumer Rights Expert, a déclaré: “Même si certains sites Web prétendent offrir des billets de vendeurs de confiance” à 100% “, ce n’est souvent pas le cas et vous devez savoir que les termes et conditions de l’UEFA stipulent qu’il peut annuler les billets vendus sur des sites non officiels .

“Il n’y a donc aucune garantie que vous obtiendrez vos billets ou votre entrée pour le match et vous pourriez vous retrouver avec des milliers de livres sterling de votre poche.”

Les supporters “feraient peut-être mieux d’économiser de l’argent et de prévoir de regarder Gareth Southgate et les gars affronter l’Italie avec leur famille et leurs amis à la maison ou au pub”, a-t-il ajouté.

Il a déclaré: “ Si vous insistez pour tenter votre chance et acheter des billets pour le match auprès d’un vendeur non officiel, assurez-vous de payer avec une carte de crédit pour les achats supérieurs à 100 £ afin d’avoir de meilleures chances d’obtenir un remboursement si les choses tournent mal. ‘

La fièvre de l’euro a bel et bien frappé le pays, même Jacob Rees-Mogg récitant un rap de la légende anglaise John Barnes pour amusé les députés du Parlement.

Boris Johnson n’exclut pas de donner à tout le monde en Angleterre un jour de congé lundi s’il s’agit d’une victoire pour l’équipe de Gareth Southgate ce week-end.

