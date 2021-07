Euro 2020 : les célébrités compatissent à la défaite de l’Angleterre contre l’Italie

L’Angleterre a été battue par l’Italie lors de la finale de l’Euro 2020 ce soir (Photo: ./Rex)

Nigella Lawson et Liam Gallagher ont mené les commisérations à l’équipe masculine d’Angleterre après avoir perdu contre l’Italie lors de la finale mordante de l’Euro 2020 ce soir.

Le match tendu s’est prolongé par des prolongations, puis par des tirs au but pour déterminer les vainqueurs après que les équipes aient été à égalité à 1-1 après les prolongations, mais c’est l’Italie qui est arrivée en tête.

Des célébrités ont été derrière les joueurs toute la journée d’aujourd’hui, beaucoup sont venues en force pour les soutenir avant le coup d’envoi du match.

Kate Moss et sa fille Lila se sont pavanées à Wembley dans des maillots anglais, tandis que Tom Cruise et David Beckham ont été vus se cogner le poing après que Luke Shaw ait marqué le premier but du match.

Et maintenant, malgré leur défaite, ils sont toujours à leurs côtés et ont fait l’éloge de Gareth Southgate et du reste de l’équipe pour avoir rendu le pays fier.

Nigelle Lawson

Félicitations Italie. Et merci Gareth, merci les gars. Vous nous avez rendus fiers – Nigella Lawson (@Nigella_Lawson) 11 juillet 2021

Liam Gallagher

C’est tout bon Bruv je t’aime gamin on va écraser la coupe du monde – Liam Gallagher (@liamgallagher) 11 juillet 2021

Piers Morgan

Il n’est pas rentré à la maison. ??¤¬ð????¢ – Piers Morgan (@piersmorgan) 11 juillet 2021

Ross Kemp

KSI

Tellement fier des joueurs anglais. Ce n’est pas le moment de les abattre. Ce n’est pas le moment d’être raciste ou d’isoler quelqu’un. L’Angleterre a si bien fait ce tournoi et j’ai vraiment hâte de voir comment ils se débrouillent en Coupe du monde. – SEIGNEUR KSI (@KSI) 11 juillet 2021

Adil Ray

L’Angleterre n’a peut-être pas gagné l’argenterie, mais elle a gagné nos cœurs, elle a gagné notre respect et elle reviendra. Nous t’aimons. #Euro2020Final #England #eng â??¤ï¸?? — Adil Ray OBE ?????? (@adilray) 11 juillet 2021

Martin Lewis

Vidé. Mais toujours la fierté de l’équipe. Difficile à regarder. Difficile de réagir. Nous avons perdu mais l’équipe n’est pas perdante. J’espère juste que les gens se comportent bien ce soir. – Martin Lewis (@MartinSLewis) 11 juillet 2021

James Jordan

Vidé pour eux mais ils nous ont tous rendus fiers #Angleterre ð????´ó ??§ó ??¢ó ??¥ó ??®ó ??§ó ??¿ Malheureusement, cela s’est réduit aux pénalités penalties?? ·ð????¼â ????â ?????ï¸?? Bravo l’Italie ð????®ð????¹ – James Jordan (@The_JamesJordan) 11 juillet 2021

Adèle Roberts

Eh bien, merci @England Vous avez été incroyable et vous avez tout donné. Nous vous aimons et vous nous avez rendus fiers. Gardez la tête haute… je ne peux pas attendre de vous revoir jouer. #fre #threelions – Adele Roberts (@AdeleRoberts) 11 juillet 2021

Victoria Derbyshire

Vidé. Vidé. Et fiers de la façon dont @England s’est comporté ð????´ó ??§ó ??¢ó ??¥ó ??®ó ??§ó ??¿ – Victoria Derbyshire (@vicderbyshire) 11 juillet 2021

Nicolas Adams

Gardez la tête haute les gars, l’Angleterre n’a pas atteint la finale depuis plus de 50 ans et la plupart pensaient que vous n’irez jamais aussi loin. Soit fier! Vous avez donné de la joie à toute l’Angleterre après une pandémie ð??????ð????¾ ð????´ó ??§ó ??¢ó ??¥ó ??®ó ??§ ó ??¿ #eng pic.twitter.com/KjFAKE2Yb6 – Nicola Adams (@NicolaAdamsOBE) 11 juillet 2021

Romain Kemp

Je pourrais pleurer mes yeux en ce moment; mais c’est du football. Au lieu de cela, je vais penser à la façon dont j’ai pu emmener mon père pour un cadeau d’anniversaire précoce à un moment de l’histoire et célébrer plus que jamais le soutien d’une équipe qui a été phénoménale à la fois mentalement et physiquement. pic.twitter.com/JVXrmPBSLT – Roman Kemp (@romankemp) 11 juillet 2021

