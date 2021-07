Euro 2020: les célébrités réagissent à la défaite 4-0 de l’Angleterre contre l’Ukraine

On peut dire que les célébrités étaient excitées (Photo : Twitter/Ross Kemp/anthonyjoshua/.)

Alors que l’Angleterre battait l’Ukraine 4-0 lors du match de quart de finale de l’Euro 2020 samedi soir, on avait l’impression que le football rentrait vraiment à la maison et que les célébrités étaient en pleine force pour encourager l’équipe nationale de football à chaque étape du chemin.

Les reines de la pop Little Mix se prélassaient dans l’atmosphère excitée avant le coup d’envoi, avec Jade Thirwall faisant un jeu effronté pour l’inclusion de l’équipe de dernière minute alors qu’elle partageait un clip sur le compte du groupe d’elle frappant une balle explosive au milieu de la performance du groupe hymne Salut.

‘Bonne chance ce soir les gars @england. Je suis là si vous avez besoin de moi”, a-t-elle tweeté.

Le double champion du monde des poids lourds Anthony Joshua a choisi de profiter du match dans son local, affichant une photo de lui assis sur le capot de son Land Rover Defender avant le début du match.

Amplifiant le battage médiatique, il a posté: «Je me suis arrêté au pub pour regarder le foot! Qu’est-ce que nous disons en Angleterre.. Izit cammming hommmee? Comeeee onnnn !!!!!!’

Au fur et à mesure que le match avançait et que l’Angleterre commençait à dominer, s’éloignant d’un seul but d’avance et marquant deux buts en quatre minutes à l’ouverture de la seconde mi-temps, les fans ont commencé à se délecter de leur succès.

Arrivé au pub pour regarder le footy! Qu’est-ce que nous disons en Angleterre.. Izit cammming hommmee? Comeeee onnnn !!!!!! ð????´ó ??§ó ??¢ó ??¥ó ??®ó ??§ó ??¿â??½ï¸?? pic.twitter.com/DtbDfnFe89 – Anthony Joshua (@anthonyjoshua) 3 juillet 2021

Le diffuseur Piers Morgan était sur Twitter, félicitant le capitaine anglais Harry Kane alors qu’il marquait son deuxième but du match.

‘3-0 !!!!!’ a-t-il chanté: “Croix sensationnelle à nouveau par Luke Shaw, finition clinique à nouveau par @HKane – L’Angleterre est en feu.”

Je ne veux pas trop partager mais je peux sentir un semi venir. #ENGUKR – Julian Clary (@JulianClary) 3 juillet 2021

Les anciennes stars anglaises ont fait l’éloge de l’équipe confiante et de leur affichage sans faille.

« C’est incroyable, c’est fantastique, quel jeu !!! #EURO2020#Euro2021#UEFA@england#ENG#ENGUKR’, s’est exclamé le gardien David Seaman, qui compte 75 sélections pour l’Angleterre.

Eh bien, c’est plutôt charmant, n’est-ce pas ? Espoirs élevés, attentes en échec. #FR – Susanna Reid (@susannareid100) 3 juillet 2021

Le chanteur d’Oasis Liam Gallagher a publié une célébration assez calme du succès de l’Angleterre avec un single ” It’s coming home “, mais le pilier d’EastEnders, Ross Kemp, ne nous a pas laissé pendre pour l’une de ses réactions excitées et hurlantes après l’appel à temps plein, bien qu’il ait révélé qu’il était occupé à filmer dans le Gloucestershire plus tôt dans la journée.

Ça rentre à la maison – Liam Gallagher (@liamgallagher) 3 juillet 2021

Victoire convaincante de l’@Angleterre ð????´ó ??§ó ??¢ó ??¥ó ??®ó ??§ó ??¿ ce soir – félicitations pour une brillante performance tout au long. Vivement les demi-finales ! #TroisLions #ENGUKR – Tim Peake (@astro_timpeake) 3 juillet 2021

Plus : Piers Morgan



L’Angleterre a organisé un affrontement en demi-finale avec le Danemark mercredi 7 juillet, après que les Danois ont triomphé 2-1 contre la République tchèque plus tôt samedi.

Après sa performance en quart de finale, que les experts ont saluée comme la plus confiante et la moins stressante depuis des années, l’Angleterre sera de retour pour faire vibrer les fans au stade de Wembley la semaine prochaine.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.

PLUS : Euro 2020 : Piers Morgan, Ross Kemp, Baddiel et Skinner et bien d’autres réagissent alors que l’Angleterre bat l’Allemagne

PLUS : L’Angleterre se dirige vers la demi-finale de l’Euro 2020 alors que Harry Kane double aide à éliminer l’Ukraine

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();