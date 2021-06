Euro 2020 : les chiffres ne mentent pas : Cristiano Ronaldo est le meilleur buteur de l’histoire

in

Mise à jour 24/06/2021 – 18:36

le Portugal avait encore une fois Cristiano Ronaldo à remercier mercredi soir, alors que son doublé lors du match nul 2-2 avec France les a vus se qualifier pour les 16 derniers du Championnat d’Europe.

C’était encore une autre nuit historique pour Ronaldo, alors que son doublé l’a vu égaliser avec Ali Daei en tant que meilleur buteur du football international, avec 109 buts, et il semble que ce ne soit qu’une question de temps avant qu’il ne devienne le détenteur du record absolu de buts internationaux.

Cet exploit est un autre exemple de la façon dont, statistiquement parlant, l’attaquant portugais est le meilleur buteur de tous les temps.

Cet été, Ronaldo est devenu le meilleur buteur de l’histoire du Championnat d’Europe avec 14 buts au total, dépassant Michel Platini‘s total de neuf tout en menant la course du Soulier d’Or Euro 2020 avec cinq buts.

Cependant, ses records ne se limitent pas au football international, car il est également en tête des classements clés tout au long du match en club. Il est le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des champions avec 134 buts, le plaçant 14 buts devant son plus proche challenger. Lionel Messi sur 120 coups.

Personne n’a marqué plus de buts que Ronaldo dans les cinq ligues majeures en Europe, avec 479 buts marqués à travers Portugal, Angleterre, Espagne et Italie.

À Real Madrid, ses exploits de buteur dépassent Raul Gonzalez et Alfredo Di Stefano pour le placer comme le meilleur buteur de l’histoire du club avec 451 buts en 438 matches.

Plus important encore, il est le meilleur buteur de l’histoire du football, avec 738 buts en 1 073 matches, dépassant les plus grands buteurs. Pelé et Josef Biscan.