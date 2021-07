Euro 2020 : les détails de la sélection de l’équipe d’Angleterre divulgués

Gareth Southgate a de quoi méditer avant de nommer son équipe pour le choc de l’Angleterre contre l’Ukraine (Photo: .)

Jadon Sancho est sur le point de faire son premier départ pour l’Angleterre à l’Euro 2020 à la place de Bukayo Saka, qui souffre d’une blessure après la victoire historique contre l’Allemagne plus tôt cette semaine.

La starlette d’Arsenal a été l’un des succès surprises de la campagne anglaise jusqu’à présent, mais Gareth Southgate a révélé lors de sa conférence de presse d’avant-match que l’ailier polyvalent soignait un coup qu’il avait reçu à l’entraînement.

Southgate a de nombreuses options à sa disposition, mais résistera probablement à la tentation de choisir Jack Grealish dès le début, étant donné l’impact qu’il a déjà eu en tant que remplaçant à différentes étapes du tournoi.



Gareth Southgate sera probablement sans Bukayo Saka pour le match de l’Angleterre contre l’Ukraine (Photo: .)

Marucs Rashford représente un autre candidat évident pour remplir le rôle qui sera laissé vacant par Saka, mais l’attaquant de Manchester United a été utilisé avec parcimonie jusqu’à présent, principalement comme remplaçant de Harry Kane, alors que des doutes persistent sur sa forme physique.

Southgate, au lieu de cela, devrait faire confiance au nouveau coéquipier de Rashford United, Sancho, dont le transfert à Old Trafford du Borussia Dortmund a été confirmé jeudi.

Le joueur de 21 ans était dans une forme étincelante pour le club et le pays la saison dernière, mais il n’a été limité qu’à une brève apparition contre la République tchèque jusqu’à présent.



La nouvelle recrue de Manchester United, Jadon Sancho, pourrait faire son premier départ du tournoi (Photo: .)

Southgate, quant à lui, devrait revenir à un dos plat à quatre, étant donné que son équipe devrait profiter de beaucoup plus de possession que contre l’Allemagne, et cela entraînera, selon toute probabilité, un rappel pour Mason Mount qui a raté les 16 derniers cravate venant tout juste de rentrer d’une période d’auto-isolement.

Il y a eu des appels pour que Southgate repose Kalvin Phillips et Declan Rice, qui sont tous deux à un carton jaune de la suspension, mais le patron de l’Angleterre a été averti qu’une telle décision enverrait le mauvais message par nul autre que Roy Keane .

“Je regarderais juste le prochain match et cette idée de laisser les joueurs au repos pour un quart de finale lors d’un grand tournoi est une voie dangereuse à emprunter”, a déclaré l’ancien capitaine de Manchester United.

“Gareth doit se concentrer sur la sélection des meilleurs joueurs pour franchir la ligne et il a fait un travail brillant jusqu’à présent.”

