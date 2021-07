Euro 2020 – Les faits et curiosités de la Suisse

01/07/2021 à 13:13 CEST

Daniel Guillen

L’équipe espagnole affronte la Suisse en quarts de finale après détrôner la Croatie (5-3) dans les prolongations du deuxième tour du Championnat d’Europe. Après n’avoir pas montré de bons sentiments dans les deux premiers engagements, Les hommes de Luis Enrique ont battu la Slovaquie (5-0) lors du dernier match de la phase de groupes et il n’est plus qu’à un but d’égaler le record de buts des Coupes d’Europe 2008 et 2012, quand elle est sortie championne.

Du côté suisse, ceux de Vladimir Petkovic ils se sont débarrassés du champion du monde en titre et vice-champion d’Europe, la France de Deschamps, aux tirs au but. Sans l’autorité de Granit Xhaka au cœur, mais avec la bonne version de Zuber, Sommer, Akanji ou Seferovic, la Suisse est devenue l’un des rivaux les plus dangereux du tournoi, qui vous savez déjà ce que c’est que de gagner contre l’Espagne.

La confrontation directe entre la Suisse et l’Espagne garde quelques faits curieux et bien des curiosités :

Une seule défaite en 22 matchs

L’équipe espagnole n’a concédé qu’une seule défaite en 22 rivalités directes contre les Helvètes. La première et unique fois a eu lieu lors de la Coupe du monde 2010, où l’Espagne a chuté au minimum lors de ses débuts. A partir de là, les Espagnols sont entrés dans une bonne dynamique jusqu’au titre, le premier de l’histoire de l’équipe nationale. Sur les 21 engagements restants, l’Espagne a été victorieuse jusqu’à 17 fois.

Le dernier match s’est soldé par un nul (1-1) et l’Espagne n’a gagné qu’une seule fois lors des quatre dernières confrontations directes : une victoire, deux nuls et une défaite font le bilan..

Trois victoires et quatre défaites pour l’Espagne en quarts de finale

L’Espagne a disputé jusqu’à présent sept matches de quart de finale du Championnat d’Europe avec un solde négatif : trois victoires (7-1 contre l’Irlande lors d’un double match en 1964, 3-0 contre la Russie en 2008 et 2-0 contre la France en 2012) et quatre défaites (1-2 contre l’Angleterre en 1968 ; 3-1 au total contre l’Allemagne en 1976, aux tirs au but contre l’Angleterre en 1996 et 2-1 contre la France en 2000).

Accédez aux demi-finales, synonyme de titre

En 1964, 2008 et 2012, pour l’Espagne, c’était synonyme d’un titre pour vaincre les quarts de finale. En 1964, l’Espagne a battu l’Irlande et a ensuite battu la Hongrie en demi-finale et la Russie en grande finale lors de leur première apparition. En 2008, ils ont battu l’Italie lors d’une séance de tirs au but pour une crise cardiaque, puis ont battu la Russie 3-0 et battu l’Allemagne au minimum (1-0). En 2012, ils ont battu la France 2-0, éliminé le Portugal aux tirs au but en demi-finale et battu l’Italie 4-0 en grande finale, le dernier titre de l’équipe..

Les premiers quarts de finale d’un championnat d’Europe pour la Suisse

La Suisse a certifié sa présence en quart de finale d’un Championnat d’Europe contre la France lors de sa cinquième participation. Lors des quatre précédentes, ils n’ont pu passer la phase de groupes qu’à trois reprises (1996, 2004 et 2008) et a atteint les huitièmes de finale, mais est tombé face à la Pologne aux tirs au but.

Saint-Pétersbourg, un stade maudit pour la Suisse

La scène du match de vendredi prochain à Saint-Pétersbourg a accueilli l’élimination de la Suisse au Mondial 2018 en Russie. Les Helvètes, qui ont réussi à surmonter la phase de groupes avec le Brésil et à éliminer la Serbie et le Costa Rica, mais en huitièmes de finale, ils ont été battus 1-0 par la Suède. En fait, jusqu’à présent, c’est son seul match joué dans la ville russe.

Morata, à un but de l’histoire de l’Eurocup

Le premier avant-centre de l’équipe espagnole, Álvaro Morata, inscrit trois deux buts dans cette édition de l’Eurocup, le dernier indispensable pour vaincre la Croatie en prolongation en huitièmes de finale. Avec les trois qu’il a marqués à l’Euro 2016, l’ancien Real Madrid Il a déjà égalé Fernando Torres en tant que meilleur buteur de l’histoire de l’équipe espagnole dans ce tournoi et s’il voit la porte contre la Suisse, il en restera six au total, ce qui le placerait en leader solo.

Espagne, cinq victoires sur neuf aux tirs au but ; La Suisse, l’un des quatre

L’Espagne a fait face à neuf tirs au but tout au long de son histoire compétitive, dont ils ont remporté cinq (5-4 au Danemark à l’Euro 1984, 3-2 à l’Irlande à la Coupe du monde 2002, 4-2 à l’Italie à l’Euro 2008, 4-2 au Portugal à l’Euro 2012 et 7-6 à l’Italie en Coupe des Confédérations 2013) et a perdu quatre (4-5 avec la Belgique lors du Mondial 1986, 2-4 avec l’Angleterre lors de l’Euro 1996, 3-5 avec la Corée du Sud lors du Mondial 2002 et 3-4 avec la Russie en Coupe du monde 2018).

En ce qui concerne la Suisse, la victoire aux tirs au but contre la France est la seule victoire de la Suisse, qui a perdu les trois autres fois où elle a dû l’affronter dans des compétitions majeures, toutes en huitièmes de finale: 0-3 contre l’Ukraine lors de la Coupe du monde 2006, 4-5 contre la Pologne à l’Euro 2016 et 5-6 contre l’Angleterre lors du match pour la troisième place de la Ligue des Nations 2019.

Granit Xhaka, la dépression la plus importante de Suisse

Granit Xhaka est suspendu et ne participera pas aux quarts de finale avec la Suisse: Le milieu de terrain ratera son premier match international avec la Suisse depuis trois ans, depuis le match amical contre l’Espagne le 3 juin 2018. Le joueur d’Arsenal s’est imposé comme le meilleur joueur de cette équipe et a même été le joueur le plus apprécié contre la France..

Le niveau de score de l’Espagne, sans précédent

L’Espagne affronte le duel après avoir battu la Slovaquie (5-0) et la Croatie (5-3) lors de leurs deux derniers matchs. Aucune autre équipe n’a atteint un record similaire dans l’histoire de la compétition et pour trouver une statistique similaire, il faut remonter à la Coupe du monde 1958, lorsque le Brésil a été proclamé champion, battant la France et la Suède 5-2 en demi-finale et en finale, respectivement. .

En outre, L’Espagne n’est plus qu’à un but d’atteindre le record historique de buts marqués de son histoire aux Championnats d’Europe : ce n’est qu’au cours des éditions 2008 et 2012 (12 buts) qu’elle a atteint un record plus élevé.