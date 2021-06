Euro 2020: les fans déclenchent des fusées éclairantes avant le match Angleterre-Ecosse à Wembley

Des milliers de fans font la fête dans les rues avant le coup d’envoi à 20 heures (Photo: PA)

Les rues de Londres sont remplies de supporters bruyants de l’Angleterre et de l’Écosse avant l’épreuve de force de l’Euro 2020 de ce soir.

Pas moins de 20 000 membres de l’armée tartan se sont rendus dans la capitale et ont fait la fête en masse.

Beaucoup portaient des kilts avec des drapeaux drapés sur leurs épaules alors qu’ils scandaient “Nous allons détruire les b ****** anglais” avant le coup d’envoi à 20 heures.

Une foule immense s’est rassemblée à Leicester Square, chantant et scandant tout en buvant beaucoup de bière et de Buckfast.

Certains fans ont déclenché des fusées éclairantes sur des refrains de « Yes sir, I can boogie », qui est devenu un hymne officieux des fans après que l’Écosse se soit qualifiée pour l’Euro.

Un certain nombre d’Écossais sont restés fidèles à la tradition en devenant commando sous leur kilt, l’un d’entre eux étant filmé en train de faire le ver dans le métro de Londres.

Hier s’est avéré tout aussi bruyant, alors qu’un supporter complètement nu a été emmené par la police à Hyde Park devant une foule de spectateurs.

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.



L’armée tartan était en pleine force à Leicester Square aujourd’hui malgré les fortes pluies (Photo: PA)



Les fans ont déclenché des fusées éclairantes alors qu’ils faisaient la fête dans les rues de Londres (Photo: PA)



Un fan aux seins nus pose pour la caméra dans le train pour Londres hier

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.

Les fans ont plongé dans la fontaine William Shakespeare à Leicester Square, la remplissant de liquide vaisselle pour faire bouillonner l’eau.

Une fan de l’armée tartan a fait des stries dans un train alors qu’elle posait avec d’autres supporters sur le chemin de Londres.

La jeune femme non identifiée s’est déshabillée de haut en bas au milieu de la voiture hier entourée d’amis en chemises bleues.

Une vidéo d’hier montre un partisan se faisant réprimander par un officier de la police britannique des transports pour avoir essayé de danser avec une femme qui ne le voulait clairement pas.

On peut entendre l’officier faire des remontrances avec l’homme, en disant : « Pensiez-vous que ce serait acceptable si je m’approchais de votre mère et que je commençais à le faire ? Alors ne le fais pas mon pote.

‘Tu mets tes mains sur elle, ce n’est pas gentil, n’est-ce pas ? Tu ne la connais même pas. Si j’étais là où est ta mère et que j’étais saoul et que je commençais à mettre mes mains sur ta mère, serais-tu heureux ?’

Lorsque l’homme en kilt dit « non », l’officier poursuit : « Alors ayez un peu de respect pour la femme. Tu ne peux pas faire ça, tu sais que tu ne peux pas faire ça.

Un porte-parole de la police britannique des transports a déclaré à Metro.co.uk qu’un homme en état d’ébriété s’était approché de la femme les bras tendus vers elle et avait essayé de danser avec elle.

L’agent est intervenu avant qu’une infraction ne soit commise et a décidé que quelques conseils suffisaient.

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.

Les fans anglais chantent Vindaloo sous la pluie alors qu’ils se préparent pour l’affrontement de ce soir avec l’Écosse



Les fans écossais traversent Hyde Park avant le coup d’envoi à Wembley (Photo: PA)



Les fans anglais ont également déclenché des fusées éclairantes avant l’affrontement de ce soir à Wembley

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.

En réponse au chaos d’hier, la police métropolitaine a émis un ordre de dispersion de 48 heures, qui est en place dans le centre de Londres jusqu’à 15 heures demain.

Il donne aux agents plus de pouvoirs pour éliminer les fauteurs de troubles afin de réduire la probabilité de crime et de comportement antisocial.

Bien qu’il y ait eu quelques incidents isolés, les scènes ont été de bonne humeur dans l’ensemble avec des fans des deux côtés se mélangeant et riant.

Les supporters anglais de la gare de Kings Cross portaient des masques du manager Gareth Southgate et ont chanté l’hymne “Vindaloo” tout en arborant leurs drapeaux de St George’s Cross.

Malgré un si grand nombre de fans écossais, seuls 2 600 d’entre eux ont réussi à obtenir des billets pour Wembley.

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.



Les fans ont des bouteilles de Buckfast à portée de main alors qu’ils traversent la gare de Marble Arch (Photo: PA)



C’est la première fois que l’Écosse se qualifie pour l’Euro depuis 1996 (Photo: PA)



La brume rouge d’une fusée s’approche et un officier alors que les fans anglais se préparent pour le grand match

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.

Le lieu de fête traditionnel pour les fans écossais est Trafalgar Square, mais qui a été désigné comme une zone de fans pour les travailleurs clés locaux avec des billets.

Au lieu de cela, les supporters devraient se rendre à Hyde Park pour prendre un verre avant de chercher des pubs pour regarder l’action.

Un porte-parole du maire de Londres Sadiq Khan a déclaré: ” Il n’est pas possible d’organiser une fan zone pour les fans écossais à Londres en raison de la restriction Covid.

“Les fans ne devraient se rendre dans la capitale que s’ils ont un billet ou un endroit sûr pour regarder le match.”

Suppliant les autorités de donner aux fans un endroit pour regarder le match, Connor Wilson a tweeté: “Il suffit d’installer un grand écran à Hyde Park vendredi prochain et de nous garder très heureux, cela ne prend pas grand-chose.”

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Recevez vos dernières nouvelles, des histoires de bien-être, des analyses et plus encore

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();