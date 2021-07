Euro 2020: les flics de Martin Lewis abusent de la question Angleterre-Ukraine

Martin a révélé que l’abus avait déclenché son anxiété (Photo: S Meddle/ITV/Shutterstock)

L’hôte invité de Good Morning Britain, Martin Lewis, a partagé son inquiétude face aux abus pour avoir posé une simple question sur le match de l’Angleterre à l’Euro 2020 contre l’Ukraine ce week-end.

Alors qu’il assistait au match de football de samedi soir qui a attiré l’attention de la nation (qui a vu l’Angleterre se rapprocher de la victoire 4-0), Martin a remarqué ce qu’il pensait être le clin d’œil de l’Ukraine à son adversaire.

Pas trop à travers le sens du kit de l’équipe avec un drapeau anglais, il s’est tourné vers Twitter pour voir si ses 1,1 million d’abonnés pouvaient le renseigner sur le sens.

L’expert en économie d’argent a demandé: “Les chemises ukrainiennes semblent avoir un petit drapeau anglais pour signifier le jeu. Je ne vois pas la même chose sur les chemises anglaises, quelqu’un sait s’ils font ça ?’

Malheureusement, alors qu’il avait de nombreux partisans utiles qui lui ont fait savoir qu’il était de coutume pour de nombreuses équipes d’avoir le drapeau de leur adversaire sur les maillots pour signifier le match – l’Angleterre ayant les détails écrits à la place sous les trois lions – Martin a partagé sa consternation devant le nombre de les réponses étaient grossières et abusives.

Assez choqué de voir aujourd’hui que je suis victime d’abus pour ce tweet. Je ne comprends vraiment pas comment poser une question factuelle pour savoir si les maillots de l’Angleterre sont génériques ou sur mesure pour chaque match peut être considéré comme « attiser la haine ». S’il y a un sens que j’ignore, je suis désolé ! https://t.co/C5vafBXkzc – Martin Lewis (@MartinSLewis) 4 juillet 2021

Cela a semblé ouvrir le présentateur à de nouvelles critiques, un autre demandant pourquoi Martin n’avait pas remarqué les détails sur les sommets de l’Angleterre, auxquels il a riposté: “Parce que je ne regarde pas tous les matchs, je ne suis pas le plus grand fan de football, et je ne l’avais pas remarqué ! C’est pourquoi j’ai posé une question.



La chemise de Harry Kane avait les détails de l’adversaire de l’Angleterre (Photo: EPA)



Le kit de l’Ukraine Vitaliy Mykolenko comportait un drapeau anglais pour le match (Photo : Lars Baron/.)

Un autre a mentionné comment le tweet de Martin avait obtenu des réponses majoritairement positives, alors qu’un adepte avait suggéré que les critiques étaient «la majorité».

À cela, la star a révélé son anxiété face à de tels commentaires qui l’ont marqué plus que les réponses constructives qu’il a reçues.

Il a écrit: «Ce ne sont pas eux qui me laissent anxieux un dimanche. Je suis humain, je sonde l’anxiété et je suis contrarié par les abus. Je l’ai reconnu plusieurs fois. (sic)’

Martin a également répondu à d’autres qui ont remis en question les motifs de son message, l’un d’eux demandant pourquoi il est resté sur Twitter malgré les abus.

Le présentateur de télévision a répondu: «Cela fait partie de mon travail et de mon rayonnement. Je ne devrais pas avoir besoin d’être effrayé de le faire par des personnes abusives.’

Ses critiques sur Twitter ont levé la tête peu de temps après que Lord Sugar ait partagé qu’il voulait « donner un coup de poing » à Martin au visage, ce qui a suscité une réponse assez sobre et rationnelle de Martin, si nous le disons nous-mêmes.

Mardi, Lord Sugar a envoyé un tweet en réponse à l’histoire de Martin sur le moment ” effrayant ” où lui et sa fille ont été suivis par un inconnu qui avait commencé à l’injurier dans la rue.

Partageant un lien vers un reportage sur l’incident, l’animateur de The Apprentice – qui n’a pas tagué Martin dans le tweet – a déclaré: “ Je discute souvent avec ma femme des visages de personnes que vous aimeriez frapper sans raison réelle.

«Je sais que ce n’est pas juste, ce sont peut-être des gens parfaitement gentils. Elle a sa liste de visages. Martin Lewis est l’un des miens.

«C’est probablement un gars sympa. Je suis sûr que certaines personnes pensent la même chose de moi. (sic)’

Lorsqu’un de ses followers a déclaré que c’était une “chose étrange à publier pour que tout le monde puisse la voir”, il a répondu: “Montrez-moi votre visage et je déciderai s’il est perforable.”

Il a également nommé Michael Gove comme un autre “visage que je voudrais frapper”, mais a avoué qu’ils ne s’étaient “jamais rencontrés”.

Martin a cité sur Twitter la star de la télévision lui recommandant de repenser son message.

“Je ne comprends pas l’intérêt de ce tweet ou de me copier”, a-t-il déclaré.

« Si vous essayez de lancer une dispute, je ne mords pas. C’est inutile, et si je peux suggérer, ce serait mieux pour tous si vous supprimiez.’

