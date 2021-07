Euro 2020 : les Londoniens pourraient gagner les derniers billets s’ils se font vacciner

Deux tickets ont été mis en place par le bureau du maire de Londres pour augmenter la vaccination (Photo: Rex; PA; .)

Les Londoniens se voient offrir la chance de gagner des billets pour la finale de l’Euro 2020 au stade de Wembley s’ils réservent leur premier Covid jab d’ici jeudi.

Une paire de sièges pour la finale de dimanche et 50 paires pour la fan zone de Trafalgar Square ont été installées par le maire de la capitale, Sadiq Khan.

L’Angleterre est actuellement le favori des bookmakers pour se qualifier pour la finale et remporter le tournoi.

La loterie vise à augmenter le nombre de jeunes se faisant vacciner après qu’il a été révélé que Londres a le taux de vaccination le plus bas du Royaume-Uni.

Seulement 63 % des adultes de la ville ont reçu leur première dose, contre une moyenne nationale de 85 %.

A partir de mercredi, les Londoniens qui n’ont pas été vaccinés peuvent participer à un tirage en ligne pour les billets en fournissant la preuve qu’ils ont pris rendez-vous pour une première dose ou qu’ils ont fréquenté une clinique sans rendez-vous cette semaine.

Ceux qui publient à ce sujet sur les réseaux sociaux seront inscrits deux fois.

Tous les détails sur la façon de participer seront annoncés via les flux de médias sociaux du maire mercredi matin.



Les centres sans rendez-vous sont ouverts à tous, même s’ils ne sont pas inscrits auprès d’un médecin généraliste (Photo: REUTERS)

M. Khan a déclaré: “Il est vraiment important que nous continuions à augmenter le nombre de jeunes qui se présentent pour se faire vacciner.

«Pour aider à encourager plus de gens à réserver leurs jabs qui sauvent des vies, nous offrons aux Londoniens une occasion en or de regarder la finale de l’Euro 2020 dans l’emblématique Fan Zone de Trafalgar Square – avec un Londonien chanceux et un invité invité à voir le match à la maison du football anglais, stade de Wembley Cela pourrait être une journée extraordinaire pour notre nation.

«Nous voyons déjà la grande différence que le vaccin fait dans notre lutte contre le virus, mais les deux prochaines semaines sont absolument cruciales pour garantir la levée des restrictions.

«J’exhorte tous les Londoniens à recevoir les deux doses du vaccin dès que possible.

« En tant que ville mondiale, nous ouvrons la voie dans le déploiement du vaccin et nous continuerons à faire tout notre possible pour améliorer l’accès ; de fournir un accès aux centres de vaccination à des moments pratiques pour la vie bien remplie des Londoniens, ainsi que d’ouvrir des centres sans rendez-vous, pour les Londoniens, quel que soit leur statut d’immigration et leur inscription auprès du médecin généraliste.

