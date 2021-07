Euro 2020 : les meilleurs endroits à Londres pour regarder la finale Angleterre-Italie

Des fans regardent le match du Danemark au Croydon’s Boxpark (Photo : Mark Thomas/Shutterstock)

C’est très proche de rentrer à la maison, mais si vous ne voulez pas regarder la finale de l’Euro 2020 (qui a lieu en 2021 à cause du Covid) dans la vôtre, vous l’avez laissé un peu tard.

Si vous habitez à Londres, cependant, il devrait toujours y avoir des endroits où vous pouvez poster pour regarder les garçons en blanc jouer contre l’Italie dimanche à 20 heures.

De nombreuses zones officielles à regarder sont réservées depuis un certain temps maintenant, avec la fièvre du football qui bat son plein.

Nous avons compilé certains des meilleurs pubs et zones de fans de la capitale avec une disponibilité sans rendez-vous et des créneaux encore réservables.

Le vote des billets pour la fanzone de Trafalgar Square est ouvert jusqu’à demain à 10 heures (vendredi 9 juillet).

Cela vaut vraiment la peine de mettre votre chapeau dans le ring, car vous pouvez demander jusqu’à deux billets gratuits. Bonne chance!

Pub célèbre pour regarder le match, The Faltering Fullback n’accepte pas les réservations de table.

Cela signifie que vous voudrez arriver tôt pour une place, mais vous pouvez vous amuser avec la délicieuse cuisine thaïlandaise proposée.

Un autre grand pub sportif est Spread Eagle, qui prend les réservations mais garde également quelques tables pour les walk-ins.

Encore une fois, rendez-vous là-bas bien avant le coup d’envoi pour éviter toute déception. Ils servent des hamburgers sur le thème de l’euro qui devraient absorber les pintes.

Au marché d’Exmouth, vous pourrez déguster de délicieux plats frais, un baby-foot et du sport en direct.

Ils ont déjà prévenu les clients que, parce qu’ils ne prennent pas de réservations, il y a beaucoup de monde. Arrivez tôt si vous le pouvez.

La plus grande brasserie du Royaume-Uni affiche complet pour le match de dimanche. Cependant, ils gardent une centaine d’espaces pour les walk-ins.

Ce sont les premiers arrivés, premiers servis, alors encore une fois, descendez tôt si vous voulez vous assurer une place.

La chaîne de bière a désigné des « fanzones » dans un certain nombre de ses pubs londoniens, et bien que les créneaux réservables soient minces sur le terrain, vous pourriez avoir de la chance.

Certains spots sont « apportez votre propre écran », alors assurez-vous de vérifier lorsque vous réservez.

