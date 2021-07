Euro 2020 : les ministres ont dit de ne pas scander “ça rentre à la maison” – “ça ne se passe pas bien à l’étranger” | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Une note d’information divulguée par des responsables du ministère du numérique, de la culture, des médias et des sports a également déclaré qu’il y avait des inquiétudes selon lesquelles cela pourrait faire échouer la candidature du Royaume-Uni et de l’Irlande pour accueillir la Coupe du monde 2030. Dans l’e-mail partagé par Politics Home, ils ont déclaré: “Comme souligné précédemment, veuillez encourager vos ministres à ne pas utiliser” ça rentre à la maison “avec les médias d’information et les médias sociaux.

“Je sais que nous nageons à contre-courant, mais nous savons que cela ne se passe pas bien à l’étranger – et stratégiquement, nous devons faire tout notre possible pour nous rendre accueillants envers les autorités du football lorsque le Royaume-Uni et l’Irlande envisagent une offre pour 2030.

Une source gouvernementale n’a pas nié l’authenticité du message, déclarant au site Internet : “Nous voulons nous donner le meilleur coup pour gagner 2030”.

Heureusement, le Premier ministre Boris Jonhson a jusqu’à présent ignoré l’appel ridicule.

Après l’impressionnante victoire de l’équipe nationale en demi-finale contre le Danemark en début de semaine, il a fièrement déclaré « ramenons-le à la maison ».

Cependant, il n’est pas sans ses détracteurs.

Plus tôt cette semaine, le chef de file des conservateurs, Lord Wolfson of Tredegar, a affirmé que le chant pouvait constituer une menace pour les victimes de violence domestique.

Il a souligné que la violence alimentée par l’alcool à la maison augmentait lorsqu’il y avait de grands matchs de football.

S’exprimant à Westminster, Lord Wolfson a déclaré: “Nous savons que la violence domestique augmente lorsqu’il y a de grands matchs de football et même si nous voulons tous que l’Angleterre gagne, nous devons nous souvenir de ceux pour qui” ça rentre à la maison “est une menace souvent accompagnée d’alcool et de violence .”

Par ailleurs, le gouvernement devrait annoncer un jour férié ponctuel plus tard dans l’été si l’Angleterre bat l’Italie demain.

Lundi est également susceptible d’être un jour de congé efficace à l’échelle nationale, car des millions d’infirmières britanniques ont la gueule de bois.

Le porte-parole du Premier ministre a déclaré plus tôt cette semaine: “Je ne veux pas anticiper le résultat du match de dimanche.

“Il est clair que nous voulons que l’Angleterre aille jusqu’au bout et remporte la finale, puis nous définirons nos plans en temps voulu.”

Le match débutera demain à 20h et les pubs seront autorisés à rester ouverts jusqu’à 23h15 afin que les fans puissent continuer à regarder le match en cas de prolongation et de pénalités.