Euro 2020 : les Pays-Bas à 10 éliminés par la République tchèque

Tomas Holes (deuxième à droite) a marqué le premier but du match à Budapest (Photo: .)

La République tchèque a pleinement profité d’un carton rouge pour le défenseur néerlandais Matthijs de Ligt, marquant deux fois après son expulsion pour assurer une victoire mémorable 2-0 lors des 16 derniers de l’Euro 2020.

De Ligt reçut l’ordre de marcher après qu’un handball eut stoppé l’attaquant tchèque Patrik Shick qui marquait le but après 55 minutes de jeu.

L’arbitre avait initialement donné un jaune à De Ligt, mais après avoir consulté le VAR et l’écran du côté du terrain, il l’a correctement mis à niveau vers un rouge droit.

Le jeu avait été très équilibré jusque-là, les Néerlandais détenant la part du lion de la possession, mais les Tchèques créant les meilleures occasions.

Cependant, le carton rouge a fait basculer fermement l’élan vers les outsiders et ils en ont pleinement profité grâce aux buts de Tomas Holes et Schick.

Holes a débloqué l’impasse à la 68e minute alors que Tomas Kalas mettait le ballon au bout de la surface, le renvoyant à travers le but pour que Holes hoche la tête.

Plus : Euro 2020



Cela s’est encore amélioré pour l’équipe de Jaroslav ilhavy à la 80e minute lorsque Holes a pincé le ballon au milieu du terrain après une mauvaise passe par l’arrière, s’est élancé dans la surface de réparation et cadrait parfaitement pour l’attaquant du Bayer Leverkusen Schick.

L’attaquant en forme a eu une finition simple, mais l’a repoussé avec confiance pour marquer son quatrième but du tournoi.



Patrik Schick célèbre son quatrième but de l’Euro 2020 (Photo: .)

Les Néerlandais étaient frustrés mais ne pouvaient guère inquiéter les Tchèques après avoir encaissé le deuxième but, un troisième pour les hommes en blanc semblant beaucoup plus probable qu’un pour l’équipe en orange.

Les Pays-Bas avaient créé des occasions plus tôt dans le match et regretteront surtout une occasion manquée pour Donyell Malen lorsqu’il a marqué au but et a tenté de contourner le gardien tchèque Tomas Vaclik mais n’a pas réussi à échapper au bouchon de Séville.

Vaclik a réalisé un match impressionnant tout au long du match, même s’il n’a pas été suffisamment pressé par une équipe néerlandaise décevante qui avait semblé si impressionnante lors de la phase de groupes.

La République tchèque a maintenant organisé un affrontement en quart de finale avec le Danemark, garantissant un nom improbable dans les demi-finales émergeant de ce concours.

