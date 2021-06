Euro 2020 : les supporters anglais chantent Vindaloo sous la pluie avant le match contre l’Ecosse

Un visage familier a été repéré parmi les hordes de supporters arrivant à Londres

Les fans anglais et écossais ont rempli les rues de Londres avant le match de rancune des deux anciens rivaux à Wembley plus tard.

Des membres de l’armée tartan affluent dans la capitale depuis hier, s’amusant dans des endroits comme Kings Cross et Leicester Square.

Ils ont été rejoints par des centaines de supporters anglais aujourd’hui, malgré les fortes pluies incessantes qui ont freiné les débats.

Les fans sans billets pour le choc de l’Euro 2020 avaient été invités à ne pas voyager à cause de la pandémie, mais il semble que beaucoup aient ignoré les conseils.

Il y a eu des incidents isolés mais dans l’ensemble, les scènes ont été de bonne humeur avec des fans rivaux se mélangeant pour chanter et danser.

Les supporters anglais de la gare de Kings Cross portaient des masques du manager Gareth Southgate et ont chanté l’hymne “Vindaloo” tout en arborant leurs drapeaux de St George’s Cross.

Pendant ce temps, les fans écossais ont empilé les trains en provenance d’Édimbourg dans la même gare, chantant leur chanson d’équipe adoptée Yes Sir, I Can Boogie.

On s’attend à ce que 3,4 millions de pintes soient vendues dans les pubs et les bars pendant le match.

Les fans écossais sont jusqu’à présent bien plus nombreux que les Anglais (Photo: PA)



C’est la première fois que l’Écosse participe à un tournoi majeur depuis 23 ans (Photo: PA)



Ce fan anglais solitaire demandait des ennuis – mais les scènes ont été de bonne humeur jusqu’à présent (Photo: PA)



Les fans des deux équipes se sont mélangés avec bonheur (Photo: PA)

Mais l’aggravation de la situation de Covid dans les deux pays a contraint les responsables de la santé publique à avertir à nouveau les gens d’être en sécurité et raisonnables.

On a dit aux propriétaires d’empêcher les gens de huer, de chanter et d’acclamer en raison du risque que cela pourrait aider à propager le virus via des gouttelettes dans l’air.

Le premier ministre écossais Nicola Sturgeon a averti que ” le coronavirus n’est pas un fan de l’équipe de football masculine d’Écosse ou d’Angleterre “, car elle a exhorté les fans à faire attention, surtout s’ils regardent le match à l’intérieur.

“N’oubliez pas de prendre les précautions de base, gardez les fenêtres ouvertes, lavez-vous les mains régulièrement et soyez particulièrement prudent avec les personnes qui ne sont pas encore complètement vaccinées ou qui pourraient être plus vulnérables”, a-t-elle déclaré.

L’Angleterre est le grand favori du jeu



L’équipe de Gareth Southgate a remporté son premier match, tandis que l’Écosse a perdu le leur



Les fans écossais lancent une fusée éclairante à Kings Cross



La pluie incessante n’a pas gâché la fête d’avant-match (Photo: PA)



Ces fans espèrent que la météo et les performances de leur équipe s’amélioreront (Photo: PA)

“Et soyez prudent si, ou, espérons-le, quand, l’Écosse marque des buts.”

Elle a ajouté: “Je sais que ces précautions sont fastidieuses pour tout le monde dans tous les contextes et elles sont particulièrement fastidieuses lorsque les gens essaient de profiter des plaisirs normaux d’un match de football.

“Mais ce virus, il ne se soucie pas du football – ce n’est pas un fan d’Écosse ou un fan d’Angleterre, il ne se soucie que de se propager d’une personne à une autre.”

Le match tant attendu, le 115e de la plus ancienne rivalité du football international, est la première fois que les deux équipes se rencontrent dans un tournoi majeur depuis l’Euro 96, lorsque le célèbre but de Paul Gascoigne a scellé une victoire 2-0.

