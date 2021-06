Euro 2020 : les supporters anglais peuvent-ils se rendre à Rome pour les quarts de finale ?

L’Angleterre est en quarts de finale de l’Euro 2020 (Photo: Neil Hall/.)

Des millions de personnes se sont connectées pour voir l’équipe de Gareth Southgate vaincre son rival allemand 2-0 lors de son huitième de finale de l’UEFA Euro 2020.

L’Angleterre est maintenant qualifiée pour les quarts de finale, où elle affrontera l’Ukraine, qui a progressé après son 2-1 contre la Suède mardi soir.

Jusqu’à présent, le stade de Wembley a accueilli tous les matchs de l’Euro 2020 en Angleterre, mais ils devront se rendre en Italie pour leur match contre l’Ukraine.

Les deux équipes joueront au stade olympique de Rome le samedi 3 juillet à 20 heures (BST), et de nombreux fans anglais se demandent s’ils peuvent voyager pour soutenir les Three Lions à l’étranger.

Mais avec les restrictions de voyage actuellement en place, un tel voyage est-il même possible ?

Les supporters anglais peuvent-ils se rendre à Rome pour les quarts de finale de l’Euro 2020 ?



Le match des quarts de finale de l’Angleterre aura lieu au Sadio Olimpico de Rome (Photo: .)

Bien que voyager en Italie soit techniquement légal, il n’est pas conseillé aux fans anglais de voyager pour le match.

L’Italie figure actuellement sur la liste de voyage orange du gouvernement, ce qui signifie que les voyageurs devront s’isoler pendant 10 jours à leur retour au Royaume-Uni.

Cependant, il existe également un certain nombre de restrictions pour les voyageurs entrant en Italie depuis l’Angleterre et le Royaume-Uni.

Toute personne qui arrive en Italie en provenance du Royaume-Uni doit avoir la preuve d’un test de coronavirus négatif effectué dans les 48 heures avant son voyage, puis elle doit effectuer une période d’isolement de cinq jours.

Cela signifie que même si vous vous envoliez pour Rome dans les cinq prochaines minutes, vous ne sortiriez de la période d’auto-isolement requise qu’après le match de samedi.

Downing Street a demandé aux fans de respecter les restrictions de voyage en place: “Les gens ne devraient pas voyager dans les pays de la liste orange”, a déclaré le porte-parole officiel du Premier ministre.

« De toute évidence, nous apprécions la façon dont les fans voudront faire tout leur possible pour soutenir l’équipe d’Angleterre, mais nous devons équilibrer cela avec la nécessité de protéger la santé publique.

Nous exhortons tout le monde à se conformer aux directives et aux règles que nous avons en place.

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.

Il est probable que tous les expatriés anglais en Italie se verront proposer des billets à la place, mais cela reste à confirmer par la FA.

Si l’Angleterre remporte la victoire à Rome, son match de demi-finale aura lieu au stade de Wembley, la finale de la compétition devant également s’y tenir le 11 juillet.

Comment puis-je regarder l’Angleterre contre l’Ukraine au Royaume-Uni ?



L’Ukraine a battu la Suède en prolongation pour assurer sa place en quarts de finale (Photo : Jan Kruger/.)

Vous pouvez regarder toute l’action de Rome en direct chez vous sur BBC One à partir de 20h le 3 juillet.

Le jeu peut également être diffusé en direct via l’application BBC iPlayer.

