Euro 2020 : les supporters anglais souhaitent bonne chance aux Three Lions depuis l’Antarctique | Royaume-Uni | Nouvelles

Bien qu’ils soient à près de 7 000 milles, les fans patriotiques de la station de recherche Rothera du British Antarctic Survey en Antarctique et de la station de recherche King Edward Point sur l’île de Géorgie du Sud ont souhaité à l’équipe bien avant le match crucial de ce soir. La station de recherche Rothera abrite actuellement plus de 20 scientifiques et membres du personnel de soutien sur l’île d’Adélaïde dans la péninsule antarctique.

Ils travaillent pendant l’hiver sombre de l’Antarctique, où les températures atteignent régulièrement en dessous de -20C (-4F) au milieu de vents violents.

Malgré le temps torride, les fervents fans anglais étaient déterminés à envoyer une courte vidéo d’eux-mêmes souhaitant bonne chance à l’équipe nationale tout en tenant un drapeau de St George.

L’électricien de la station de recherche de Rothera, Joe Owen, a déclaré : « Nous sommes tous très enthousiastes à l’idée que l’Angleterre soit en finale et nous regarderons tous le grand match ce dimanche.

“Au début du tournoi, nous n’avions que cinq ou six personnes qui regardaient les matchs, mais c’est formidable de voir tout le monde se mettre dans l’esprit et se rassembler.”

La station de recherche de King Edward Point est si éloignée que l’équipe de huit personnes a dû écouter le match via un téléphone relié à une radio au Royaume-Uni.

Située sur l’île subantarctique de Géorgie du Sud, l’équipe peut potentiellement suivre les mises à jour en direct mais uniquement si la bande passante le permet.

Le site de 100 millions de livres sterling est l’une des stations les plus reculées du monde et se trouve à environ 1 000 miles du magasin le plus proche.

Le groupe était le dernier d’une longue lignée de sympathisants espérant que l’Angleterre remporte son premier tournoi majeur ce soir depuis 55 ans.

Le prince William, qui est également président de la FA, a déclaré: “Je ne peux pas vraiment croire que cela se produise.

“Tellement excitant et je vous souhaite juste la meilleure des chances”.

Dans un message vidéo à l’équipe, le duc de Cambridge a ajouté : “Vous faites ressortir le meilleur de l’Angleterre et nous sommes tous derrière vous.

« Tout le pays est derrière vous. Alors, ramenez-le à la maison.”

La reine a également envoyé un message personnel au manager Gareth Southgate hier, rappelant ses expériences en regardant l’Angleterre couronnée championne du monde en 1966.

Le monarque a écrit : “Je tiens à vous adresser à tous mes félicitations et celles de ma famille pour avoir atteint la finale des Championnats d’Europe, et vous adresser mes meilleurs vœux pour demain dans l’espoir que l’histoire enregistrera non seulement votre succès mais aussi l’esprit , l’engagement et la fierté avec lesquels vous vous êtes conduits.”

Le Premier ministre Boris Johnson a adressé des vœux tout aussi chaleureux à l’équipe, affirmant qu’ils avaient “remonté le moral de tout le pays” au milieu de la pandémie de coronavirus.

Il a ajouté: “Demain, nous savons que vous pouvez aussi soulever ce trophée.”