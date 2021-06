Euro 2020: les supporters écossais font le ménage alors que Leicester Square est bordé d’ordures

Les fans consciencieux de l’Écosse se sont rangés dans le centre de Londres (Photo: PA)

Les fans de football écossais ont commencé à ramasser des ordures après que des milliers d’entre eux aient fait la fête dans le centre de Londres avant le match de ce soir contre l’Angleterre.

Leicester Square était plein à craquer de supporters portant des kilts avec le drapeau de leur pays drapé sur leurs épaules.

Les fans ont déclenché des fusées éclairantes et chanté le refrain de « Yes sir, I can boogie » – qui est devenu un hymne officieux de l’armée tartan.

Pas moins de 22 000 supporters ont afflué dans la capitale, mais seulement 2 600 ont réussi à obtenir des billets pour Wembley.

En l’absence de fan zone officielle avec un grand écran fourni en raison de Covid, la grande majorité est susceptible de se précipiter dans des pubs avec de l’espace pour eux.

Il y a eu beaucoup de comportements bruyants au cours des derniers jours, y compris la nudité en public et la baignade dans une fontaine d’eau, et le ventre glissant sur le béton trempé par la pluie.

Mais les supporters consciencieux ont également fait un effort pour nettoyer après eux avant le coup d’envoi à 20 heures.

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.



Leicester Square a été laissé bordé de sacs en plastique, de canettes et de bouteilles en verre (Photo: PA)



Des milliers de supporters ont rempli les rues en coulant beaucoup de bière et de Buckfast (Photo : ./.)



Les supporters ont essayé de nettoyer autant de déchets qu’ils le pouvaient avant le coup d’envoi (Photo: PA)



C’est la première fois que l’Écosse se qualifie pour l’Euro depuis 1996 (Photo: .)



Un supporter a déclenché des fusées éclairantes et scandé “Nous allons détruire les b ****** anglais” (Photo: PA)



Malgré tous leurs efforts, il est peu probable que les rues restent impeccables aujourd’hui (Photo: PA)

Cependant, la grande quantité de canettes, de bouteilles en verre et de sacs en plastique signifie que les fans bien intentionnés ne quitteront probablement pas l’endroit tel qu’ils l’ont trouvé.

D’autres groupes se sont réunis à Hyde Park, le transformant en une fan zone non officielle, malgré les appels à ne pas se rassembler en grands groupes en raison de la pandémie.

Le supporter Mark Graham a déclaré: “C’est dommage, mais il semble que l’Écosse créera ses propres zones de fans. Nous avons réservé un pub pour hier soir et un pub pour ce soir, nous sommes donc bien préparés.

Un porte-parole du maire de Londres Sadiq Khan a déclaré: ” Il n’est pas possible d’organiser une fan zone pour les fans écossais à Londres en raison de la restriction Covid.

“Les fans ne devraient se rendre dans la capitale que s’ils ont un billet ou un endroit sûr pour regarder le match.”

Suppliant les autorités de donner aux fans un endroit pour regarder le match, Connor Wilson a tweeté: “Il suffit d’installer un grand écran à Hyde Park vendredi prochain et de nous garder très heureux, cela ne prend pas grand-chose.”

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Recevez vos dernières nouvelles, des histoires de bien-être, des analyses et plus encore

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();