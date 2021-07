Euro 2020 : l’Italie “pétrifiée” de l’Anglais Raheem Sterling – Martin Keown

Martin Keown pense que l’Italie sera « pétrifiée » par l’Anglais Raheem Sterling (Photo: BT Sport)

Martin Keown pense que l’Italie sera “pétrifiée” par l’attaquant anglais Raheem Sterling avant la finale de l’Euro 2020.

Sterling de Manchester City a connu une brillante campagne d’Euros, marquant trois buts et faisant une passe décisive pour occuper la troisième place du classement Golden Boot.

Bien que Sterling n’ait pas marqué lors de la victoire 2-1 de l’Angleterre en demi-finale contre le Danemark à Wembley, il a joué un rôle important dans la préparation de l’égalisation des hôtes en première mi-temps.

L’Italie a sans doute été la meilleure équipe aux Championnats d’Europe 2020, mais la légende d’Arsenal Keown pense qu’elle a “des faiblesses que l’Angleterre peut exploiter”.

L’équipe de Roberto Mancini a l’un des plus anciens duos de défenseurs centraux du tournoi et, tandis que Giorgio Chiellini, 36 ans, et Leonardo Bonucci, 34 ans, ont impressionné, Keown estime qu’ils se méfieront de se heurter à Sterling en forme. .

Il a déclaré à MailSport: “Les statistiques disent que personne n’a fait plus de dribbles à l’Euro 2020 que la livre sterling.

“Chiellini et Bonucci seraient pétrifiés de voir l’ailier gauche anglais courir vers eux, et Kane restant au sommet de l’équipe épinglerait ces demi-centres vieillissants.



Sterling a marqué trois buts lors de la campagne anglaise de l’Euro (Photo: .)

“L’Italie a une histoire de défenseurs emblématiques qui jouent jusqu’à la trentaine. Franco Baresi l’a fait et Paolo Maldini aussi. Maintenant, ils ont Chiellini et Bonucci.

“J’avais 35 ans quand j’ai fait ma dernière apparition en Angleterre et 37 quand j’ai joué pour la dernière fois pour Arsenal en Premier League. Lorsque vous êtes en compétition à cet âge, vous êtes conscient que la fin est proche.

« Vous essayez de compenser votre manque de mobilité et de rythme dans d’autres domaines, et Chiellini et Bonucci sont des organisateurs de classe mondiale et sans égal dans leur positionnement. Mais ils ont des faiblesses que l’Angleterre peut exploiter.

video=”https://videos.metro.co.uk/video/met/2021/07/08/23991756666306532067/480x270_MP4_2399175666306532067.mp4” image=”https://i.dailymail.co.uk/1s/2021/ 07/08/12/45190647-0-image-a-17_1625742688957.jpg“]

Keown a également soutenu Mason Mount pour annuler son coéquipier de Chelsea Jorginho à Wembley dimanche soir.

“Lorsque l’Angleterre n’est plus en possession du ballon, elle doit se concentrer particulièrement sur Jorginho et le rendre instable”, a ajouté l’ancien défenseur des Three Lions. « Empêchez-le d’orchestrer une pièce pour l’Italie.

« Jorginho est un joueur particulièrement précieux. Non seulement il protège ses défenseurs centraux lorsqu’ils sont hors de possession, mais en possession, il est le meilleur passeur d’Italie et ne peut pas être autorisé à contrôler le tempo de ce match.

Plus : Arsenal FC



«Il établit la norme au milieu de terrain. S’il va bien, les autres vont bien. Si l’Italie perd son rythme, le ballon revient vers lui pour qu’il reprenne le rythme.

“L’Angleterre peut tirer le meilleur parti de Mount et j’aimerais le voir affronter son collègue de Chelsea.

«Il peut perturber Jorginho pour que l’Italie ne profite pas de ses moyens métronomiques. Mount gagner cette bataille est la clé pour que l’Angleterre remporte cette finale.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();