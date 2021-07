Euro 2020 : l’Italie renforce la sécurité pour empêcher les supporters anglais de se faufiler

Des contrôles de sécurité et aux frontières supplémentaires sont appliqués en Italie (Photos: .)

Les contrôles de sécurité dans les aéroports et les postes de contrôle aux frontières sont intensifiés en Italie pour empêcher les fans anglais de se faufiler dans le pays pour regarder l’Euro anglais contre l’Ukraine.

Les règles de Covid en Italie pour ralentir la propagation de la souche Delta – auparavant connue sous le nom de variante indienne – signifient que les touristes britanniques doivent s’isoler pendant cinq jours après leur arrivée dans le pays.

Downing Street et le gouvernement italien ont tous deux exhorté les Britanniques à ne pas se rendre à Rome pour les huit derniers matchs, qui ont lieu samedi au Stadio Olimpico.

Une sécurité supplémentaire dans les aéroports italiens avec des liens avec le Royaume-Uni est en train d’être mise en place – et les autorités discutent avec les pays voisins de l’application de points de contrôle lors des voyages terrestres dans le pays.

L’Italie a averti que tous les Britanniques qui essaieraient de se faufiler seraient condamnés à une amende s’ils étaient pris.

Le sous-secrétaire du ministère italien de la Santé, Andrea Costa, a déclaré au Sun: ” Les règles sont claires et concises – les fans anglais ne pourront pas se rendre en Italie.

«Il y a actuellement cinq jours de quarantaine obligatoire à l’arrivée, donc à moins que les fans ne soient arrivés avant le 28 juin et n’aient terminé la quarantaine, il ne sert à rien de se rendre à Rome.

« Ceux qui le tenteront et se feront prendre seront condamnés à une amende et à une sanction.

“Les règles doivent être respectées et nous ne pouvons pas nous permettre de courir des risques.”

L’Italie a enregistré en moyenne 700 nouveaux cas de Covid-19 par jour au cours de la semaine dernière, alors que le virus sévit en Grande-Bretagne, avec plus de 26 000 infections signalées mercredi.



Les fans de football ont reçu l’ordre de ne pas se rendre en Italie pour le dernier match des huit euros (Photo : Telenews/EPA-./Shutterstock)



Les supporters italiens célèbrent un but dans la fan zone de la Piazza del Popolo à Rome (Photo : Filippo Monteforte/./.)

Les autorités cherchent désespérément à empêcher le coronavirus d’entrer, après avoir connu une première vague dévastatrice au printemps 2020 avant que l’Angleterre ne frappe.

Il a été démontré que Covid se propage parmi les fans de l’Euro 2020, avec 1 294 personnes qui ont déclaré s’être rendues à Londres pour regarder l’Écosse contre l’Angleterre le 18 juin se révélant positives.

Les restrictions signifient que même ceux qui ont eu de la chance lors du scrutin public du tournoi en 2019 ne peuvent pas utiliser leurs billets.

La victoire historique de l’Angleterre 2-0 sur l’Allemagne a déclenché l’affrontement à Rome et la FA a reçu 2 560 billets, soit 16% de la capacité convenue du stade de 16 000 personnes.



Le capitaine anglais Harry Kane célèbre après avoir marqué le deuxième but de son équipe contre l’Allemagne (Matthew Childs/.)

Mais l’allocation n’a pas été utilisée – et les 30 000 expatriés britanniques en Italie ont été encouragés à acheter un billet de match via le portail de billets de l’UEFA.

Mary Handley, 68 ans, originaire d’Halifax et vivant en Italie depuis environ 40 ans, a déclaré qu’elle était « désespérée » pour un billet.

Elle a déclaré: «Je suis constamment en train de harceler partout pour en obtenir un, mais il y a beaucoup de confusion ici.

“J’ai essayé toute la matinée de naviguer dans les systèmes là-bas et je n’ai rien trouvé pour être tout à fait honnête, c’est vraiment difficile.”



La victoire des Trois Lions sur l’Allemagne a ravi les fans (Photo : Hesther Ng/Sopa Images/Shutterstock)

Plus : Coronavirus



Mme Handley a ajouté: “Il existe un grand réseau de résidents anglais en Italie. Je pense qu’il y a toute une armée là-bas qui pourrait se présenter.

Sous les directives italiennes, les voyageurs en provenance du Royaume-Uni doivent s’isoler pendant cinq jours à leur arrivée, puis effectuer un test rapide d’écouvillonnage antigénique ou moléculaire pour Covid-19 et un test négatif pour la libération.

Les règles signifient que quelqu’un devrait être arrivé lundi – avant le match de mardi contre l’Allemagne – afin d’être autorisé pour samedi.

La FA a averti que ceux qui ne respectaient pas les règles s’exposaient à une amende pouvant aller jusqu’à 3 000 euros (2 576 £) et même à des poursuites.

L’association a déclaré: “Quiconque viole des mesures restrictives sera passible d’une amende allant de 400 (343 £) à 3 000 euros et d’éventuelles poursuites pénales.”

