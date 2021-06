Euro 2020 : l’Italien Manuel Locatelli copie le coup Coca-Cola de Cristiano Ronaldo

Le milieu de terrain a même brandi une bouteille d’eau comme Ronaldo (Photos: UEFA / YouTube)

Le milieu de terrain italien Manuel Locatelli est devenu le dernier joueur à retirer des bouteilles de Coca-Cola de sa table de conférence de presse à l’Euro 2020, copiant même “Agua !” de Cristiano Ronaldo. crier.

La superstar portugaise a semblé horrifiée lorsqu’il a repéré les boissons gazeuses sur la table lorsqu’il a parlé aux médias plus tôt cette semaine, les plaçant hors de vue des caméras et tenant plutôt sa propre bouteille d’eau devant la caméra.

Les actions de Ronaldo ont fait sensation, le cours de l’action Coca-Cola ayant chuté de 4 milliards de dollars (2,85 milliards de livres sterling) alors que le footballeur le plus célèbre du monde a exhorté ses millions de fans à abandonner la boisson au profit de l’eau.

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.



Ronaldo a abandonné le coca et a brandi une bouteille d’eau à la place (Photo: BTB)

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.

Il y a eu des scènes similaires mardi soir lorsque le milieu de terrain français Paul Pogba a donné sa propre conférence de presse d’après-match, bien que cette fois, le fervent musulman de Manchester United ait retiré une bouteille de bière Heineken de la table.

Maintenant, Locatelli est devenu le troisième joueur à prendre ombrage des sponsors de l’Euro 2020, en retirant deux bouteilles de Coca-Cola de leur place devant et au centre de la table et en mettant sa propre bouteille d’eau directement devant lui à la place.

Le milieu de terrain de Sassuolo a organisé une masterclass lors de la victoire 3-0 de l’Italie sur la Suisse mercredi soir, marquant deux fois pour remporter le prix de l’Étoile du match de l’UEFA.



Locatelli a fait une superbe démonstration mercredi, marquant deux fois (Photo: .)

Lorsqu’il est arrivé à la conférence de presse après le match, il s’est immédiatement dirigé vers les bouteilles ornant le pupitre, déplaçant le cola hors du coup et mettant l’eau au milieu, imitant «Aqua!» de Ronaldo. remarque – ou « Acqua » dans l’italien natif de Locatelli – alors qu’il s’adressait à l’attaché de presse.

Telle a été la fureur suscitée par le retrait des bouteilles par Ronaldo plus tôt cette semaine, Coca-Cola a été contraint de publier une déclaration disant que ” tout le monde a droit à ses préférences en matière de boissons ” et que tout le monde a des ” goûts et besoins ” différents.



Locatelli a délibérément placé son eau vers le bas, puis a déplacé le cola (Photo: UEFA / YouTube)

Un porte-parole de l’Euro 2020 a également ajouté: “Les joueurs se voient offrir de l’eau, aux côtés de Coca-Cola et Coca-Cola Zero Sugar, à leur arrivée lors de nos conférences de presse.”

Locatelli, quant à lui, est un homme en demande – en particulier après son doublé contre la Suisse – et a été fortement lié à un passage en Premier League, bien qu’il insiste sur le fait qu’il se concentre uniquement sur la performance pour l’Italie cet été.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était facile d’ignorer les spéculations sur son avenir, Locatelli a répondu: “Oui, je pense que lorsque vous êtes impliqué dans une compétition aussi importante que celle-ci, vous ne vous concentrez que sur la tâche à accomplir.

“Nous voyons également les enfants dans la rue lorsqu’ils viennent regarder nos matchs, il est donc assez facile de rester concentré sur le match.”

PLUS : La conférence de presse de Cristiano Ronaldo a réduit de plusieurs milliards la valeur marchande de Coca-Cola

PLUS : Paul Pogba suit le coup de Coca-Cola de Cristiano Ronaldo en supprimant la marque d’alcool de la conférence de presse

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();