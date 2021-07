Euro 2020 : l’objectif de l’Italie est entre de bonnes mains : l’ère Donnarumma a commencé

Lorsque Gianluigi Donnarumma succède à Gianluigi Buffon en tant que gardien de premier choix de l’Italie, il y avait beaucoup de pression sur les épaules du jeune.

Ses performances pour les Azzurri, y compris lors du Championnat d’Europe de cet été, ont prouvé sans aucun doute qu’il est l’un des meilleurs gardiens de but d’Europe en ce moment.

Être nommé joueur du tournoi a peut-être été un peu surprenant au début, mais avec un peu plus de réflexion, c’était la reconnaissance qui avait beaucoup de sens. Le joueur de 22 ans a joué un grand rôle dans leur succès cet été, n’encaissant pas un seul but en phase de groupes, réalisant une série de bons arrêts contre Belgique puis remporter deux tirs au but consécutifs, sauvant deux tirs au but en finale.

Gianluigi Donnarumma reçoit le prix du Joueur du TournoiJohn Sibley / POOL.

L’Italie est entre de bonnes mains

Italie ont beaucoup de gardiens de but décents en ce moment. Alessio Cragno, Alex Meret, Marco Silvestri et d’autres, cependant, sont peu susceptibles de s’approcher de l’Azzurri XI à moins Donnarumma souffre d’une blessure grave ou d’une baisse de forme catastrophique.

N’ayant vu que récemment Buffonl’ère touche à sa fin, Donnarumma a déjà commencé un autre pour l’Italie et, à seulement 22 ans, il n’a pas l’air d’être déplacé de si tôt. En fait, si l’on se fie à la carrière de Buffon, Donnarumma pourrait encore jouer pour son pays dans 15 ou 20 ans.

Gianluigi Donnarumma sauve le penalty de Bukayo SakaMike EgertonAP

Une aubaine cet été

Tout comme le meilleur joueur de la Copa America – Lionel Messi – Donnarumma est un agent libre et n’a actuellement pas de club après l’expiration de son contrat avec l’AC Milan fin juin.

Un déménagement vers Paris Saint Germain semble être le prochain pour l’Italien, et en le débarquant, ils compliquent non seulement la vie de Keylor Navas, mais ils se font les favoris de la Ligue des champions pour 2021/22, encore aidés par les signatures de Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos et Achraf Hakimi.