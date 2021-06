Euro 2020 : Lorraine Kelly et Mel C regardent ensemble l’Angleterre contre l’Ecosse

Lorraine et Mel C ont tous deux assisté au match Angleterre vs Écosse Euro 2020 (Photo: Twitter)

Lorraine Kelly et Mel C semblaient tous deux avoir le temps absolu de leur vie alors qu’ils assistaient ensemble au match Angleterre vs Ecosse Euro 2020.

Les deux copains ont également eu une petite rivalité amicale, avec la présentatrice de télévision Lorraine originaire d’Écosse, tandis que la chanteuse des Spice Girls Mel C est originaire d’Angleterre.

Les deux se sont rendus sur Twitter pour documenter leur séjour au stade de Wembley, avec Lorraine, 61 ans, partageant une photo d’elle et Mel souriant pour la caméra, alors que les équipes pouvaient être vues sur le terrain en arrière-plan.

« Première fois au @wembleystadium et quel match #EURO2020 ! » elle a écrit.

‘Ici en bonne compagnie et prêt pour un peu de rivalité amicale avec @MelanieCmusic.

« Allez @ScotlandNT !! »



Légende : Lorraine Kelly et Mel C regardent ensemble l’Angleterre contre l’Écosse Fournisseur : Mel C Twitter et Lorraine Kelly Twitter



Légende : Lorraine Kelly et Mel C regardent ensemble l’Angleterre contre l’Écosse Fournisseur : Mel C Twitter et Lorraine Kelly Twitter

Mel C, 47 ans, a ensuite partagé un autre selfie qu’elle a pris aux côtés de Lorraine, alors qu’elle en profitait pour critiquer l’Angleterre pour ses compétences de jeu pendant le match.

Elle a dit : ” Bravo l’Ecosse, vous avez joué avec brio. Angleterre, vous pourriez faire mieux.

« Super de partager les points et de profiter de la plaisanterie avec @reallorraine. »

Malheureusement, le match entre les deux équipes adverses s’est soldé par un match nul et vierge, à la grande déception des fans de football.



Ni l’Angleterre ni l’Écosse n’ont pu marquer de but pendant le match (Photo: .)

L’Angleterre avait déjà pris un excellent départ en battant la Croatie 1-0 la semaine dernière, mais n’a pas réussi à s’appuyer sur cette plate-forme et a livré une performance nerveuse et tiède contre une Écosse résistante qui n’a sans doute pas eu la chance de ne pas laisser les trois points.

L’Écosse, qui a perdu contre la République tchèque au tour précédent, espérait rebondir après sa défaite, mais n’a malheureusement pas été en mesure de tenir le coup.

Plus: Équipe nationale d’Angleterre



L’Angleterre a encore une autre opportunité de se qualifier pour la phase à élimination directe du tournoi, puisqu’elle affrontera elle-même la République tchèque mardi prochain lors de son dernier match du Groupe D.

Et le même jour, l’Ecosse jouera contre la Croatie car ils espèrent également progresser dans la prochaine étape de la compétition.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.

PLUS : James Corden « a brûlé 75 entraîneurs personnels » alors qu’il détaille son parcours de perte de poids

PLUS : La star de Love Island, Wes Nelson, n’est pas d’accord avec les anciens camarades de casting pour ne pas avoir de relations sexuelles dans la villa

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();