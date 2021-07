Euro 2020 : l’UEFA annule la performance des Three Lions en finale de Wembley

Nous aurions pu voir un concert de Baddiel et Skinner à Wembley (Photo : REX/Shutterstock)

David Baddiel, Frank Skinner et Lightning Seeds auraient pu chanter Three Lions (It’s Coming Home) avant la finale de l’Euro 2020 de demain – mais l’idée a été rejetée par l’UEFA.

L’hymne de l’Euro de 1996 a connu une nouvelle résurgence après que l’Angleterre se soit qualifiée pour la finale de l’Euro 2020, sa première finale majeure en 55 ans, la piste réintégrant le top cinq britannique cette semaine.

Baddiel, Skinner et Ian Broudie des Lightning Seeds sont apparus dans l’émission spéciale The Last Leg Euros de vendredi soir pour interpréter leur hymne de football intemporel, et Skinner a révélé que l’UEFA avait rejeté la suggestion qu’ils se produisent au stade de Wembley car ce serait trop injuste pour les adversaires en visite en Italie. .

Le comédien de 64 ans a déclaré: “Il a été suggéré que nous le chantions sur le terrain avant la finale dimanche, et l’UEFA a déclaré que c’était trop partisan et injuste envers les Italiens d’avoir cela.

« Lors du match d’ouverture, qui était l’Italie contre la Turquie, Andrea Bocelli a chanté Nessun dorma avant le match !

Pour être juste envers l’UEFA, aria Nessun dorma est un peu un incontournable des tournois de football, ayant été joué lors des Coupes du monde 1990, 1994, 1998 et 2002, et il ne nomme aucun footballeur italien – contrairement à Three Lions, qui est un ode à l’équipe d’Angleterre de 1966 et fait l’éloge de Bobby Moore, Gary Lineker, Bobby Charlton et Nobby Stiles.

Three Lions a été publié pour la première fois en 1996 et a été réenregistré en 1998 pour la Coupe du monde, mais a depuis remonté les charts lors de tous les grands tournois de football, en particulier lors de la Coupe du monde 2018, lorsque l’Angleterre a atteint les demi-finales.

Maintenant que l’équipe est à un match de soulever le trophée, des chants de « It’s Coming Home » ont retenti à travers le pays, mais il y a eu des critiques de la chanson affirmant que le refrain super accrocheur est trop arrogant.

Avant le match de l’Angleterre contre le Danemark mercredi soir, le gardien danois Kasper Schmeichel a plaisanté : “Est-ce que ça a déjà été à la maison ? Je veux dire, l’avez-vous déjà gagné ?’ – faisant référence au fait que l’Angleterre, contrairement au Danemark, n’a jamais remporté de championnat d’Europe.

Baddiel, 57 ans, a déclaré sur The Last Leg: “ Il s’est passé une chose, c’est que les gens disent que c’est arrogant, ce qui est étrange parce que la chanson est profondément vulnérable à propos principalement du fait que nous perdons, mais peut-être pas.



L’Angleterre affrontera l’Italie en finale (Photo : Shaun Botterill – UEFA/UEFA via .)

“Mais c’est aussi une idée très particulière qu’un chant de football doit être plein d’humilité. Chaque semaine à Chelsea, je dis que Chelsea est la plus grande équipe que le monde ait jamais vue, et personne ne dit “comment oses-tu, c’est arrogant”.

Quel que soit le résultat, nous pensons que les flux de Three Lions atteindront un point de rupture ce dimanche, alors que l’Angleterre affronte l’Italie pour le titre.

Vendredi, il y avait six hymnes de football dans le top 100, avec Three Lions au quatrième rang.

Vindaloo de Fat Les est entré à 36 ans, avec Sweet Caroline de Neil Diamond au numéro 48 et la chanson officielle anglaise de 2021 Ole (We Are England) de Krept & Konan, S1lva et M1llionz au numéro 59.

World In Motion de New Order a atteint le numéro 61 – principalement pour ce rap de John Barnes, nous devinons – et le remix Whole Again d’Atomic Kitten, Southgate You’re The One (Football’s Coming Home Again) est entré au numéro 86.

