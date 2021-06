Euro 2020 : l’UEFA défend le rejet de l’arc-en-ciel de la fierté sur le stade de Munich

L’UEFA a défendu le rejet d’une demande d’éclairage de l’Allianz Arena aux couleurs de l’arc-en-ciel

L’UEFA a défendu le rejet d’une demande d’éclairer l’Allianz Arena aux couleurs de l’arc-en-ciel avant le match Allemagne-Hongrie ce soir.

L’instance dirigeante du football européen a insisté sur le fait que ce serait un “acte politique” qui irait à l’encontre de sa position en tant qu’organisation neutre.

La demande est venue du maire de Munich, Dieter Reiter, qui a déclaré vouloir illuminer le stade de la ville aux couleurs du drapeau de la fierté pour protester contre le bilan de la Hongrie en matière de droits LGBT.

Il a cité une nouvelle législation qui interdit aux homosexuels d’apparaître dans le matériel pédagogique scolaire pour les moins de 18 ans.

Cependant, l’UEFA a déclaré qu’elle avait dû décliner la demande en raison de son “contexte politique”.

Cette décision a suscité des réactions négatives, M. Reiter la décrivant comme “honteuse” et l’UE déclarant qu’il n’y avait pas d'”excuse raisonnable” pour rejeter les propositions.

L’UEFA a maintenu sa décision dans une nouvelle déclaration abordant les critiques aujourd’hui.

Ils ont déclaré qu’il était erroné d’interpréter le rejet comme politique, insistant sur le fait que “la demande elle-même était politique”.

Le communiqué disait: “Au contraire, la demande elle-même était politique, liée à la présence de l’équipe de football hongroise dans le stade pour le match de ce soir avec l’Allemagne.”



L’UEFA a déclaré qu’il était erroné d’interpréter leur décision comme politique



L’UEFA a déclaré que la demande était politique et qu’en tant qu’organisation neutre, elle ne pouvait pas l’accorder (Photo: EPA)

L’organisme de football a changé son icône Twitter aux couleurs de la fierté, insistant sur le fait qu’il est “fier de porter les couleurs de l’arc-en-ciel”.

Le communiqué ajoute : “Pour l’UEFA, l’arc-en-ciel n’est pas un symbole politique mais un signe de notre engagement en faveur d’une société plus ferme et plus diversifiée”.

L’UEFA a proposé des dates alternatives pour que l’Allianz Arena soit illuminée aux couleurs de l’arc-en-ciel.

Expliquant sa décision de rejeter la demande de Munich, l’instance a déclaré hier: “Le racisme, l’homophobie, le sexisme et toutes les formes de discrimination sont une tache sur nos sociétés – et représentent l’un des plus gros problèmes auxquels le jeu est confronté aujourd’hui.

« Un comportement discriminatoire a entaché les deux matches eux-mêmes et, en dehors des stades, le discours en ligne autour du sport que nous aimons.

« Cependant, l’UEFA, de par ses statuts, est une organisation politiquement et religieusement neutre.

“Compte tenu du contexte politique de cette demande spécifique – un message visant une décision prise par le parlement national hongrois – l’UEFA doit décliner cette demande.”

En réponse, le maire de Munich a déclaré que les responsables de la ville décideraient désormais d’éclairer d’autres points de repère à la place, y compris une éolienne adjacente à l’arène.

Il a déclaré: “Je trouve honteux que l’UEFA nous interdise d’envoyer un message ici à Munich pour l’ouverture, la tolérance, le respect et la solidarité avec la communauté LGBTQI +.

“Nous enverrons toujours un signe clair de notre solidarité et de notre respect de l’égalité des sexes à la Hongrie et au monde.”

Le patron de l’Allemagne Joachim Low et le défenseur Mats Hummels ont tous deux déclaré qu’ils auraient souhaité voir le stade illuminé.

Cette décision fait suite à une annonce de l’UEFA dimanche selon laquelle le gardien de but allemand Manuel Neuer ne ferait pas face à un brassard arc-en-ciel qu’il portait lors des matchs contre la France et le Portugal.

Neuer a porté le brassard pour montrer son soutien à la communauté LGBT+ pendant le mois de la fierté, ce qui a incité l’UEFA à enquêter pour savoir si cela pouvait être considéré comme une déclaration politique.

Mais l’UEFA a conclu qu’il n’y avait pas lieu de répondre, étant donné que le joueur de 35 ans “promouvait une bonne cause”.

