Euro 2020: l’UEFA rejette le plan du drapeau Pride pour le match Allemagne-Hongrie

On espérait que l’Allianz Arena de Munich célébrerait la fierté avec des couleurs arc-en-ciel pour le match Allemagne-Hongrie (Photo: AP)

L’UEFA a rejeté une demande d’éclairage de l’Allianz Arena aux couleurs de l’arc-en-ciel pour la fierté avant le match Allemagne-Hongrie.

L’instance dirigeante du football européen a déclaré qu’elle pensait que le geste avait un contexte politique après avoir reçu une demande de brandir le drapeau de la fierté du maire de Munich, Dieter Reiter.

L’UEFA a déclaré que la raison de la demande du maire était une réponse à la législation adoptée en Hongrie qui interdit aux homosexuels d’apparaître dans le matériel pédagogique scolaire pour les moins de 18 ans.

Sur cette base, l’UEFA a déclaré qu’elle ne pouvait pas accéder à la demande et a proposé des dates alternatives pour que le stade soit éclairé aux couleurs de l’arc-en-ciel.

“Le racisme, l’homophobie, le sexisme et toutes les formes de discrimination sont une tache sur nos sociétés – et représentent l’un des plus gros problèmes auxquels le football est confronté aujourd’hui”, a déclaré l’UEFA.

« Un comportement discriminatoire a entaché les deux matches eux-mêmes et, en dehors des stades, le discours en ligne autour du sport que nous aimons.

« Cependant, l’UEFA, de par ses statuts, est une organisation politiquement et religieusement neutre.



Le gardien de but allemand Manuel Neuer porte un brassard arc-en-ciel pour la fierté lors de l’EURO 2020 (Photo: ./.)

“Compte tenu du contexte politique de cette demande spécifique – un message visant une décision prise par le parlement national hongrois – l’UEFA doit décliner cette demande.”

L’UEFA a proposé que l’Allianz Arena soit illuminée aux couleurs de l’arc-en-ciel le 28 juin – le jour de la libération de Christopher Street – ou entre le 3 et le 9 juillet, qui est la semaine du Christopher Street Day à Munich.

Cette décision fait suite à une annonce de l’UEFA dimanche selon laquelle le gardien de but allemand Manuel Neuer ne ferait pas face à un brassard arc-en-ciel qu’il portait lors des matches contre la France et le Portugal.

Neuer a porté le brassard pour montrer son soutien à la communauté LGBT+ pendant le mois de la fierté, ce qui a incité l’UEFA à enquêter pour savoir si cela pouvait être considéré comme une déclaration politique.

Mais l’UEFA a conclu qu’il n’y avait pas lieu de répondre, étant donné que le joueur de 35 ans “promouvait une bonne cause”.

Ceci est une nouvelle de dernière minute, d’autres suivront bientôt… Revenez sous peu pour d’autres mises à jour.

Vous avez une histoire ? Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk. Ou vous pouvez soumettre vos vidéos et photos ici.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Suivez Metro.co.uk sur Twitter et Facebook pour les dernières mises à jour. Vous pouvez désormais également recevoir des articles Metro.co.uk directement sur votre appareil. Inscrivez-vous ici pour recevoir nos alertes push quotidiennes.

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();