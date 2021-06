Euro 2020 : Martin Compston de Line of Duty célèbre le tirage au sort de l’Ecosse

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.

L’armée tartan a célébré à travers le Royaume-Uni après avoir remporté un point contre l’Angleterre lors de leur affrontement très attendu pour l’Euro 2020 la nuit dernière.

Et le fier Écossais Martin Compston était parmi eux alors qu’il partageait sa jubilation après le match nul de son équipe contre l’Angleterre.

La star de Line Of Duty a regardé le match du groupe D depuis chez elle avec sa femme Tianna Flynn, et après que l’Écosse ait excellé dans le match sans but tendu, il a exprimé sa joie sur ses histoires Instagram.

Le joueur de 37 ans, originaire de Greenock, a déclaré: “Oh mon dieu… ce n’est qu’un match nul, mais étant donné que nous jouions les favoris du tournoi… allez!”

L’acteur a commencé à applaudir et à chanter les paroles de We’ll Be Coming, avant de planter un baiser sur l’écran de télévision lorsque le manager écossais Steve Clarke est apparu sur la couverture.

Martin a partagé une photo sur Instagram et a écrit : “Le vrai amour du tartan”.

Sur Twitter, Martin, mieux connu pour avoir joué à Steve Arnott sur Line Of Duty, a écrit: “ Des cœurs dans ma bouche parfois, mais la façon dont Mctominay et Gilmour prennent le ballon dans des zones restreintes et jouent de l’arrière sous pression est immense voir.

“Après environ un an, entendre toute une ville vivante par la fenêtre est une belle chose, ce que les euros et @ScotlandNT peuvent faire.”

Il a également riposté à un homme sur Twitter qui était apparemment “ condescendant ” envers lui, mais l’a épelé “ condensation ”, et a poursuivi: “ Oui, condescendance mais je fume et pas sur le compte à rebours, je suis sur le monde de Steve Clarke. Tout ce que je me soucie abt isssssssss. Yessssirr je peux boogie si tu chantes un certain soooong !!!!! [sic].’

L’épouse américaine de Martin, Tianna, a également participé aux célébrations, partageant des selfies d’elle et de son mari – qui vivent généralement à Las Vegas – encourageant l’Écosse.

Le match s’est terminé par un match nul 0-0 (Photo : John Patrick Fletcher/Action Plus/Shutterstock)

Avant de commencer sa carrière d’acteur, Martin était en fait un footballeur et un jeune joueur avec Aberdeen avant de signer pour son club local Greenock Morton.

Une vidéo de Martin réagissant au passage de l’Écosse à l’Euro – le premier tournoi majeur de l’équipe depuis la Coupe du monde 1998 – après une séance de tirs au but avec la Serbie est devenue virale, alors que l’acteur tournait Line of Duty à l’époque.

Le moment hilarant a vu Martin regarder les tirs au but dans une voiture de police avant de sauter et de crier, puis d’émettre un klaxon pour célébrer.

Hier soir, de nombreuses célébrités étaient à Wembley pour encourager leurs équipes, que ce soit David Beckham, Piers Morgan et Mel C soutenant l’Angleterre, ou Iain Stirling, Lorraine Kelly et Sir Rod Stewart encourageant l’Écosse.

Le narrateur de Love Island, Iain, a tweeté: ” SON COMING HAME “, et a qualifié Billy Gilmour de ” meilleur joueur sur le terrain d’une manière ou d’une autre “.

Mardi prochain, il sera décidé qui du groupe D passera au tour suivant, alors que l’Ecosse affrontera la Croatie et l’Angleterre affrontera la République tchèque.

Dans l’état actuel des choses, l’Écosse a besoin d’une victoire sur la Croatie pour espérer se qualifier pour les huitièmes de finale.

Si l’Ecosse gagne et que l’Angleterre et les Tchèques – actuellement tous deux avec quatre points chacun – font match nul, l’Ecosse devrait figurer parmi les quatre équipes classées troisièmes.

Pendant ce temps, l’Angleterre a besoin d’au moins un match nul contre la République tchèque pour s’assurer sa place, alors que seule une victoire suffira pour être vainqueur de groupe.

