Euro 2020: Martin Compston publie le retrait d’un fan anglais suite à la sortie de l’Écosse

Martin Compston n’a pas le temps pour les fans anglais de se moquer de la sortie de l’Écosse à l’Euro 2020 (Photo: .)

Martin Compston a envoyé un retrait rapide à un fan anglais qui s’est moqué de la défaite de l’Écosse à l’Euro 2020.

L’Ecosse s’est retirée du groupe D la nuit dernière après une défaite 3-1 contre la Croatie, ses rivaux étant en tête du groupe après avoir battu la République tchèque.

Cependant, malgré la défaite, la star de Line of Duty a eu très peu de temps pour que les gens se moquent des efforts de son équipe nationale – ce que les fans ont découvert à la dure.

Quand l’un d’eux a fait une blague sur l’équipe qui n’a marqué qu’un point lors de leurs trois matchs, il a cité leur message sur Twitter, en écrivant: “ Je sais que Ryan doit être dur, tu étais la seule équipe qui ne pouvait pas nous battre quand nous sommes ce poisson.

“Cela étant dit, à la fin, nous aurons toujours autant de médailles de vainqueurs d’Euros les uns que les autres, toujours ce confort. Bonne chance!’

Quelqu’un d’autre a décidé de prendre le micro que Martin a laissé tomber, l’utilisateur “The Quiz Addict” suggérant: “Toute équipe qui célèbre un match nul 0-0 comme ça, ne mérite pas d’être dans l’Euro. Deux défaites à domicile, 1 but… bye bye.’

Je sais que Ryan doit être dur, tu étais la seule équipe qui ne pouvait pas nous battre quand nous étions ce piqué. Cela étant dit, à la fin nous aurons toujours autant de médailles de vainqueurs d’Euros les uns que les autres toujours ce réconfort ð??¥° bonne chance! https://t.co/tfOcnieCHe – martin compston (@martin_compston) 22 juin 2021

Bon point Mr addict, vous semblez avoir une boussole éthique forte sur les équipes qui devraient progresser que nous ne rencontrons pas. Mais puisque vous aimez les questions répondez-moi ceci, quelle équipe proclame que ça rentre à la maison sans qu’elle rentre à la maison depuis un quart de siècle maintenant ? https://t.co/R85yeEfhVQ – martin compston (@martin_compston) 22 juin 2021

N’ayant rien de tout cela, il a répondu: “C’est juste, monsieur le toxicomane, vous semblez avoir une boussole éthique solide sur les équipes qui devraient progresser que nous ne rencontrons pas.

« Mais puisque vous aimez les questions, répondez-moi à ça, quelle équipe proclame qu’elle rentre à la maison sans qu’elle rentre à la maison depuis un quart de siècle maintenant ? »

Prouvant qu’il n’a absolument aucune rancune à propos de la sortie anticipée de l’Écosse de la compétition, Martin a ajouté ce matin: ” J’ai regardé des vidéos de beer garden de l’égalisation depuis que je me suis réveillé, ça valait le prix d’admission à lui seul.

«Pour cela @ScotlandNT et pour nous avoir donné à tous quelque chose à espérer et à enthousiasmer pour les légendes des 6 derniers mois à un homme. Sur le prochain.’

Alors que l’Écosse a terminé dernière du groupe, l’Angleterre est en tête du classement et se qualifie en toute sécurité pour les huitièmes de finale, avec son prochain match contre les finalistes du groupe F.

Ils pourraient rencontrer la France, l’Allemagne, le Portugal ou la Hongrie dans le match incontournable le 29 juin.

