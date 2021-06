Euro 2020 – Mbappé confirme ses frictions avec Giroud et évite de parler de son avenir

in

13/06/2021 à 17h58 CEST

.

Kylian Mbappé, star de l’équipe de France et du Paris Saint-Germain (PSG), a confirmé ce dimanche ses frictions avec son collègue Olivier Giroud et évité de parler de son avenir au club parisien.

“Ce qu’il a dit ne m’a pas dérangé, c’était plus pour le faire publiquement, je l’ai félicité pour ce but et il ne m’a rien dit. Ce qui m’a dérangé, c’est que j’ai appris par la presse “, a déclaré Mbappé lors d’une conférence de presse, deux jours avant de faire ses débuts contre l’Allemagne.

“Je voulais être venu jeudi, mais l’entraîneur (Didier Deschamps) m’a dit que ce n’était pas le bon moment”, a ajouté l’attaquant, qui a regretté que cet épisode “perturbe” un peu l’ambiance.

Après le match amical du 8 juin, victoire 3-0 de la France contre la Bulgarie, Giroud a précisé à une question d’un journaliste que, malgré les deux buts qu’il a marqués, il était resté discret une bonne partie du match. car “il n’avait pas reçu les laissez-passer malgré ses décoches”.

L’attaquant de Chelsea n’a mentionné Mbappé à aucun moment, mais l’attaquant du PSG a été pris pour acquis.