Euro 2020 MD 1 de BPW : l’Italie marque trois pour la première fois aux Euros, remporte le premier match

Après une première mi-temps dominée par les Italiens, mais sans but marqué, Gli Azzuri a su convertir des occasions en seconde période pour remporter le premier match de l’Euro 2020.

Un but malheureux pour la Turquie et le défenseur central de la Juventus Merih Demiral a été suivi d’un superbe but braconné de l’attaquant de la Lazio Ciro Immobile, qui a mis le match au loin dans son propre arrière-cour.

Les jeux d’aujourd’hui :

Groupe A : ITA 3-0 TUR [ 53’ Demiral (OG); 66’ Immobile; 76’ Insigne ] Les matchs de demain :

Groupe A : Pays de Galles c. Suisse (Stade Olympique — Bakou, Azerbaïdjan) 09h00 ET

Groupe B : Danemark c. Finlande (Parken Stadium — Copenhague, Danemark) 12h00 ET

Groupe B : Belgique contre Russie (stade Krestovsky — Saint-Pétersbourg, Russie) 15h00 ET

