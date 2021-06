Euro 2020 MD 2 de BPW : le football est la chose la moins importante aujourd’hui

C’est l’épisode de podcast le plus court que nous ayons jamais fait. Ce sera certainement l’un des posts les plus courts que nous ferons. Toutes mes pensées sont tournées vers Christian Eriksen en ce moment, et je ne veux vraiment pas penser ou parler de football. Mais j’ai cette responsabilité envers vous, notre public. Embrassez vos proches, priez pour Christian, sa famille et ses proches. Pensez aux joueurs des deux équipes car ils n’auraient pas dû jouer ce match aujourd’hui.

Prenez une journée de congé de football. Et bien à demain.