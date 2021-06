Euro 2020 MD 3 de BPW : l’Angleterre remporte un match serré, l’Autriche écrase la Macédoine du Nord, les Pays-Bas évitent l’effondrement

Ce fut une journée complète d’action accrocheuse de l’Euro. L’Angleterre a marqué la première fois de son histoire qu’elle a remporté le premier match de son groupe lors d’un tournoi Euros. L’Autriche s’est relevée après un hoquet contre la Macédoine du Nord. Et les Pays-Bas se sont presque effondrés face à une forte équipe ukrainienne. Écoutez ici pour découvrir comment tout cela s’est passé :

Les jeux d’aujourd’hui :

Groupe D : ENG 1-0 CRO [ 57’ Sterling ]

Groupe C : AUS 3-1 MKD [ 18’ Lainer; 28’ Pandev; 78’ Gregoritsch; 89’ Arnautovic ]

Groupe C : NED 3-2 UKR [ 52’ Wijnaldum; 58’ Weghorst; 75’ Yarmolenko; 79’ Yaramchuk; 85’ Dumfries]

Les matchs de demain :

Groupe D : Écosse c. République tchèque (Hampden Park — Glasgow, Écosse) 09h00 ET

Groupe E : Pologne c. Slovaquie (stade Krestovsky — Saint-Pétersbourg, Russie) 12h00 ET

Groupe E : Espagne c. Suède (Estadio de La Cartuja — Séville, Espagne) 15h00 ET