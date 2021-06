Euro 2020 MD 7 de BPW : l’Ukraine reste forte, la Belgique et les Pays-Bas se qualifient pour les huitièmes de finale

L’Italie a peut-être été la première à faire la fête, mais les invités commencent à arriver. Après des victoires respectives aujourd’hui contre le Danemark et l’Autriche, la Belgique et les Pays-Bas se qualifient pour les huitièmes de finale. Les Red Devils avaient besoin d’une performance perspicace de Kevin De Bruyne pour surmonter un déficit précoce. Pendant ce temps, les Oranje se sont appuyés sur un jeu constant au milieu de terrain et en arrière pour les mener à la phase suivante du tournoi.

Les jeux d’aujourd’hui :

Groupe D : UKR 2-1 MKD [ 29’ Yarmolenko; 34’ Yaramchuk; 57’ Alioski ]

Groupe E : DEN 1-2 BEL [ 2’ Poulsen; 55’ T. Hazard; 70’ De Bruyne ]

Groupe E : NED 2-0 AUS [ 11’ Depay; 67’ Dumfries ] Les matchs de demain :

Groupe E : Suède contre Slovaquie (stade Krestovsky — Saint-Pétersbourg, Russie) 09h00 ET

Groupe D : Croatie c. République tchèque (Hampden Park — Glasgow, Écosse) 12:00 ET

Groupe D : Angleterre v. Écosse (Stade de Wembley—Londres, Angleterre) 15h00 ET

