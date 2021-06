Euro 2020 MD11 de BPW: l’Autriche en huitièmes de finale de l’Euro pour la première fois, le Danemark revient pour se qualifier

Alors que les secondes s’écoulaient au Parken Stadium, les acclamations collectives et la reconnaissance ont submergé la foule. Il y a quelques jours à peine, ce pays s’est arrêté alors qu’il regardait avec une horreur pétrifiée Christian Eriksen qui était au bord d’un arrêt cardiaque. Après avoir perdu ce match, ils ont réalisé une performance inspirée contre la Belgique mais ont échoué.

Maintenant, avec la fin du chrono et quatre buts à faire face à la Russie, le Danemark a réalisé qu’il allait surmonter des obstacles incroyables. Après être entrés dans le match avec 0 point, ils ont réussi à fournir un effort suffisant pour se qualifier automatiquement pour les huitièmes de finale.

Quelques heures plus tôt, en Roumanie, l’Autriche célébrait quelque chose qu’elle n’avait jamais fait en Euros : se qualifier pour les huitièmes de finale. C’est quelque chose qu’ils n’ont pas fait depuis qu’ils ont atteint les demi-finales de la Coupe du monde 1954 en Suisse. Maintenant, ils ont hâte d’affronter l’Italie dans les prochains jours.

Les jeux d’aujourd’hui :

Groupe C : UKR 0-1 AUT [ 21’ Baumgartner ]

Groupe C : MKD 0-3 NED [ 24’ Depay; 51’, 58’ Wijnaldum ]

Groupe B FIN 0-2 BEL [ 74’ Hradecky (OG); 81’ Lukaku ]

Groupe B : RUS 1-4 DEN [ 38’ Damsgaard; 59’ Poulsen; 70’ Dzyuba (P); 79’ Christensen; 82’ Mæhle ]

Les matchs de demain :

Groupe D : Croatie c. Écosse (Hampden Park — Glasgow, Écosse) 15 h HE

Groupe D : République tchèque c. Angleterre (Stade de Wembley—Londres, Angleterre) 15h00 ET