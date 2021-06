Euro 2020 MD12 de BPW: la Croatie avance, plus un plaidoyer pour une Allianz Arena arc-en-ciel

Je n’essaie jamais de me lancer dans la politique sur le podcast. Mais la question de savoir s’il faut ou non éclairer la maison du Bayern Munich aux couleurs de l’arc-en-ciel n’est pas une question politique. Les droits des personnes LGBTQ+ ne sont pas un enjeu politique. C’est une question de droits de l’homme. J’espère que nous pourrons voir l’Allianz Arena se parer d’arcs-en-ciel demain, des fans aux décorations en passant par le stade lui-même. S’il vous plaît, faisons cela.

À partir de là, la Croatie rejoint l’Angleterre et la République tchèque en huitièmes de finale, poussant davantage le problème sur les équipes de troisième place avec trois points à leur actif. On en parle ainsi que de l’autre jeu aujourd’hui dans cet épisode :

Les jeux d’aujourd’hui :

Groupe D : CRO 3-1 SCO [ 17’ Vlasic; 42’ McGregor; 62’ Modric; 77’ Perisic ]

Groupe D : CZE 0-1 ENG [ 12’ Sterling ]

Les jeux de demain :

Groupe E : Slovaquie c. Espagne (Estadio de La Cartuja — Séville, Espagne) 12h00 HE

Groupe E : Suède c. Pologne (stade Krestovsky — Saint-Pétersbourg, Russie) 12 h 00 HE

Groupe F : Portugal c. France (Puskas Arena — Budapest, Hongrie) 15h00 ET

Groupe F : Allemagne contre Hongrie (Allianz Arena — Munich, Allemagne) 15h00 ET