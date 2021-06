Euro 2020 MD4 de BPW: Schick frappe deux fois, la Pologne voit rouge et notre premier match nul sans but

L’attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski n’a pas réussi à impressionner alors qu’il dirigeait son équipe polonaise vers une défaite 2-1 après être descendu à 10 hommes.

Cette défaite a été précédée d’une victoire 2-0 pour la République tchèque grâce à une performance exceptionnelle de l’attaquant du Bayer Leverkusen Patrik Schick. La journée s’est terminée par le premier match nul 0-0 du tournoi entre l’Espagne et la Suède.

Les matchs d’aujourd’hui :

Groupe D : SCO 0-2 CZE [ 42’, 52’ Schick ]

Groupe E : POL 1-2 SLO [ 18’ Szczeny (OG); 46’ Linetty; 69’ Skriniar ]

Groupe E : ESP 0-0 SWE

Les matchs de demain :

Groupe F : Pays de Galles c. Portugal (Stade Puskas — Budapest, Hongrie) 12h00 ET

Groupe F : Allemagne contre France (Allianz Arena — Munich, Allemagne) 15h00 ET