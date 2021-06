Euro 2020 MD5 de BPW: l’Allemagne Krokmou ne parvient pas à prendre une bouchée de la France, perd 1-0

Ce match semblait résumer tout ce qui n’allait pas avec l’équipe nationale allemande au cours des trois dernières années. Au domicile du Bayern Munich, la « Fuball-Arena München » Allemagne a réalisé un grand effort défensif rencontré avec un milieu de terrain apprivoisé et une attaque fulgurante qui a généré peu de bonnes occasions malgré de nombreuses deuxièmes chances.

Qu’il s’agisse d’Antonio Rüdiger essayant de mordre Paul Pogba, d’occasions manquées de Leroy Sané et Serge Gnabry, ou du pauvre homme et de la gestion dans le jeu de Joachim Löw, l’Allemagne n’a pas bien performé et semble désormais destinée à s’écraser à nouveau sur les phases de groupes.

Temps plein : France 1-0 Allemagne [ 20’ Hummels (OG) ]

Statistiques:

Tirs : FRA – 4 | ALL – 10

SOT : FRA – 1 | ALL – 1

Possession : FRA – 38% | TBS – 62%

Précision de passage : FRA – 83% | TBS – 89 % Les matchs de demain :

Groupe B : Finlande contre Russie (stade Krestovsky — Saint-Pétersbourg, Russie) 09h00 ET

Groupe A : Turquie c. Pays de Galles (Stade Olympique — Bakou, Azerbaïdjan) 12:00 ET

Groupe A : Italie c. Suisse (Stadio Olimpico – Rome, Italie) 15h00 ET

Assurez-vous de rester à l’écoute de Bavarian Podcast Works pour toute votre couverture à jour sur les euros 2020. Suivez-nous sur Twitter @BavarianFBWorks, @jeffersonfenner, @TheBarrelBlog pour l’Allemagne, @tommyadams71 pour l’Angleterre, et plus encore.