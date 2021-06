Euro 2020 MD6 de BPW: victoire du Pays de Galles, la Russie rebondit et l’Italie réserve son billet pour les huitièmes de finale

Ce fut une journée record pour les fans de Sassuolo. Non seulement Domenico Berardi sort avec une passe décisive, mais son milieu de terrain principal Manuel Locatelli a marqué deux buts cruciaux pour donner à l’Italie une victoire 3-0. Ce fut une course magique pour une équipe italienne qui n’a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde 2018 et qui semble maintenant être l’une des favorites pour atteindre les demi-finales avant les huitièmes de finale.

Les jeux d’aujourd’hui :

Groupe B : FIN 0-1 RUS [ 45 + 2’ Miranchuk ]

Groupe A : TUR 0-2 WAL [ 42’ Ramsey; 90+5’ Roberts ]

Groupe A : ITA 3-0 SUI [ 26’, 52’ Locatelli ; 89’ Immobile ] Les matchs de demain :

Groupe C : Ukraine contre Macédoine du Nord (Arène nationale — Bucarest, Roumanie) 09:00 ET

Groupe B : Danemark c. Belgique (Telia Parken — Copenhague, Danemark) 12:00 ET

Groupe B : Pays-Bas c. Autriche (Johan Cruyjff Arena – Amsterdam, Pays-Bas) 15h00 ET

