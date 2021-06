Euro 2020 MD8 de BPW: journée ennuyeuse car seulement trois buts sont marqués au total

Tu n’as pas mal lu le titre. Sur les trois matches d’aujourd’hui, un total de trois (3) buts ont été marqués. C’est ça. Sur ces trois, deux provenaient de tirs au but. Au total, nous obtenons une victoire pour la Suède et deux nuls entre la Croatie et la République tchèque ainsi que l’Angleterre et l’Écosse. Le groupe D va être un cauchemar à calculer maintenant.

Les jeux d’aujourd’hui :

Groupe E : SWE 1-0 SVK [ 75’ Forsberg (P) ]

Groupe D : CRO 1-1 CZE [ 37’ Schick (P); 47’ Perisic ]

Groupe D : ENG 0-0 SCO Les matchs de demain :

Groupe F : Hongrie c. France (Puskas Arena — Budapest, Hongrie) 09h00 ET

Groupe F : Portugal c. Allemagne (Allianz Arena — Munich, Allemagne) 12:00 ET

Groupe E : Espagne c. Pologne (Estadio de La Cartuja — Séville, Espagne) 15h00 ET

