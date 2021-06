Euro 2020 MD9 de BPW: la France choquée, l’Allemagne s’intensifie et Lewandowski marque son premier

Le Bayern Munich a connu une journée record aujourd’hui, pour la plupart. Alors que les représentants de la France ont eu une journée qu’ils préfèrent oublier, l’équipe nationale allemande a gagné à l’Allianz Arena sur Cristiano Ronaldo grâce aux efforts des sept joueurs du Bayern sur le terrain. Pour couronner le tout, Robert Lewandowski a maintenu les espoirs de la Pologne grâce à sa frappe pour forcer le match nul avec l’Espagne.

Maintenant, nous sommes dans la partie finale. A partir de demain, chaque équipe a une chance supplémentaire de se qualifier pour les huitièmes de finale. Tout le monde n’est pas en sécurité à sa place, alors assurez-vous d’écouter pour savoir ce dont chaque équipe a besoin pour progresser.

Les jeux d’aujourd’hui :

Groupe D : HUN 1-1 FRA [ 45+2’ Fiola; 66’ Griezmann ]

Groupe E : POR 2-4 GER [ 15’ Ronaldo; 35’ Dias (OG); 39’ Guerreiro (OG); 51’ Havertz; 60’ Gosens; 67’ Jota]

Groupe E : ESP 1-1 POL [ 25’ Morata; 54’ Lewandowski ]

Les matchs de demain :

Groupe A : Italie c. Pays de Galles (Stadio Olimpico — Rome, Italie) 12h00 HE

Groupe A : Suisse c. Turquie (Stade olympique — Bakou, Azerbaïdjan) 12h00 HE

