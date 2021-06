Euro 2020 – Michael Oliver siffle le Suisse-Espagne

30/06/2021

L’anglais Michel Olivierr a été désigné par l’UEFA pour Suisse – Espagne ce vendredi. Ce sera la troisième fois qu’il sifflera l’Espagne de sa carrière et il n’a jamais perdu contre l’équipe britannique jusqu’à présent. La première fois en qualification pour la Coupe du monde où ils ont battu Israël 4-1. La dernière fois, c’était contre la Norvège (1-1) en qualification pour ce Championnat d’Europe. Il en va de même avec la Suisse, qui a également sifflé deux fois avec une victoire 6-0 contre l’Islande en Ligue des Nations puis un nul 1-1 contre l’Allemagne.

Olivier a été introduit à l’arbitrage par son père, Clive, à l’âge de 14 ans. Il a été promu sur la liste nationale des arbitres en 2007; l’année de printemps, il a dirigé la première finale de sa conférence, étant le plus jeune arbitre de football à arbitrer au stade de Wembley. Il a également été le plus jeune assistant de Premier League et le plus jeune quatrième officiel.

Oliver devait faire ses débuts en Premier League lors d’un match entre Fulham et Portsmouth en janvier 2010, mais n’a pas pu le faire car il a subi une opération à la cheville et n’a pu débuter qu’en avril de la même année.

Michel Olivier était dégoûté pour la finale de la FA Cup 2012-2013 au stade de Wembley. Il a également entraîné la finale du Community Shield 2014 entre Arsenal et City (3-0).

Je siffle le célèbre Real Madrid – Juventus d’une expulsion à Buffon

Depuis sa scène internationale, il a dirigé des matches de l’UEFA Champions League 2016-17, son premier match était le Sporting Lisbonne contre Legia Varsovia en septembre 2016. En 2018, il a dirigé le match retour du quart de finale de la Liga de Champions entre le Real Madrid et Juventus (1-3). Célèbre match du pied le penalty désigné en faveur du Real Madrid dans les derniers instants. L’Anglais a sorti 9 cartons jaunes.Ce match a fini par expulser Gianluigi Buffon dans la remise – la seule expulsion depuis sa première participation à cette compétition (1997) pour le gardien de la Juventus. Une rencontre qui signifiait finalement la qualification pour les demi-finales du Real Madrid.