Euro 2020: Mourinho compare Billy Gilmour de Chelsea à Pedri, appelle à un début en Écosse

Le milieu de terrain créatif des Blues pourrait-il reproduire la performance de Pedri contre la Suède ? (Photos : .)

Jose Mourinho dit que l’Ecosse manque de “vrai talent” et a exhorté Steve Clarke à amener la starlette de Chelsea Billy Gilmour dans le onze de départ contre l’Angleterre, estimant qu’il peut jouer un rôle similaire à celui de l’Espagnol Pedri.

L’armée tartan descendra sur Wembley vendredi soir alors que les deux anciens rivaux s’affronteront lors de l’Euro 2020, les Écossais sachant qu’ils ont probablement besoin d’au moins un point pour garder l’espoir de passer aux 16 derniers après avoir perdu leur match d’ouverture contre le Tchèque République.

Le vainqueur de la Ligue des champions Gilmour était un remplaçant inutilisé dans ce match, mais Mourinho pense que l’Écosse a cruellement manqué sa capacité de passe et sa créativité et pense qu’il peut avoir un impact similaire à celui du jeune barcelonais Pedri, qui a brillé lors du premier match de l’Espagne malgré ses tendres années.



Pedri ressemblait à une superstar en devenir contre la Suède (Photo: .)

“L’Ecosse est une équipe avec une bonne mentalité mais sans réel talent, surtout en attaque”, a écrit Mourinho dans sa chronique d’avant-match pour The Sun.

“J’ai été surpris par l’Ecosse contre les Tchèques par la façon dont ils ont vraiment eu du mal à construire leur jeu. La qualité n’était pas élevée.

Proposant Gilmour comme solution, il a poursuivi: “J’ai vu à quel point il était difficile pour l’Écosse de jouer de l’arrière et d’atteindre le milieu de terrain, donc je demanderais si Billy Gilmour ne peut pas leur donner plus de possession.

“J’ai regardé l’Espagne jouer ce jeune Pedri et je me demande si Gilmour ne peut pas donner plus à l’Écosse.”

Le jeune barcelonais a été préféré à Thiago Alcantara de Liverpool et a effectué 105 passes contre la Suède avant d’être remplacé après une heure – le plus grand nombre de joueurs sur le terrain à ce moment-là; en comparaison, Scott McTominay a joué le plus de passes de tous les milieux de terrain écossais contre la République tchèque avec seulement 47.

Bien que Mourinho n’ait pas complètement annulé les chances de l’Écosse de provoquer un bouleversement à Wembley, il croit fermement que l’Angleterre sera trop forte.

Il a poursuivi: “L’Ecosse est super motivée et elle a cet esprit Braveheart, mais dans le football, il est très, très rare que des miracles se produisent. Quand je dis miracles, je veux dire une équipe surmontant une énorme différence de qualité.



L’Écosse aura besoin de plus qu’une masterclass Gilmour pour battre l’Angleterre (Photo: .)

« L’Ecosse peut-elle aller à Wembley et gagner ? Oui, parce que c’est un match de football – mais non, parce que l’Angleterre est une bien meilleure équipe avec de bien meilleurs joueurs.

“Lorsque vous avez clairement l’équipe la plus forte – et que vous êtes dans une bien meilleure situation, ayant besoin d’un point en deux matches, tandis que l’Écosse a besoin de quatre points contre les deux meilleures équipes du groupe – la seule chose dont l’Angleterre a besoin est de respecter l’opposition.

“Vous devez croire que la mentalité de l’Ecosse peut rendre leur équipe bien meilleure que la somme de ses parties – mais l’Angleterre est bien, bien meilleure.”

