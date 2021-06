Euro 2020: Nigel de Jong claque la performance des Pays-Bas lors de la défaite contre la République tchèque

Les Pays-Bas ont quitté l’Euro 2020 en boitant dimanche à Budapest (Photo: .)

Nigel de Jong a accusé les Pays-Bas de manquer d’intensité, d’agressivité, de mentalité et de caractère après avoir subi une défaite choc 2-0 contre la République tchèque lors des huitièmes de finale de l’Euro 2020 dimanche.

Les Néerlandais avaient pris d’assaut la phase de groupes et étaient clairement les favoris pour battre les Tchèques, mais ils ont fait une démonstration molle à Budapest.

C’était un match à niveau jusqu’à ce que Matthijs de Ligt écope d’un carton rouge pour handball après 55 minutes de jeu et à partir de là, les Néerlandais se sont effondrés tandis que les Tchèques ont pleinement profité de la situation.

Tomas Holes a ouvert le score avant de donner à Patrik Schick le deuxième but et de réserver une place en quart de finale contre le Danemark pour la République tchèque.

De Jong, qui a remporté 81 sélections pour les Pays-Bas, a été frustré par la réaction de son ancienne équipe au carton rouge du défenseur. pas assez de combativité pour faire face à l’adversité.

“Bien sûr, je suis déçu de voir mon pays sortir de l’Euro”, a déclaré De Jong sur ITV. “C’était pleinement mérité par les Tchèques, vous devez le leur donner, la façon dont ils ont joué en seconde période.

“Ce fut une mauvaise performance des Pays-Bas en seconde période, surtout après le carton rouge.

«C’était un manque d’intensité, un manque d’agressivité, un manque de mentalité. Parfois, vous voyez quand il y a un carton rouge qu’une équipe se rassemble et qu’elle peut jouer encore mieux avec les hommes t10, mais aujourd’hui, ce n’était pas censé être et c’était une mauvaise performance des Pays-Bas.



Tomas Holes (deuxième à droite) a ouvert le score pour la République tchèque (Photo: .)

L’ancien milieu de terrain de Manchester City a estimé que le manager Frank de Boer n’avait pas réagi correctement au carton rouge et il manquait également un leader clair sur le terrain pour aider l’équipe à traverser la situation délicate.

«Il n’y avait aucune croyance. Je pense qu’après le carton rouge, la croyance a disparu », a-t-il déclaré. «Il n’y avait aucune croyance appropriée pour aller de l’avant ou gagner le match. Il y avait un manque d’intensité, de conviction et de caractère.

“C’est le moment où nous avons vraiment manqué d’un bon leader qui peut dire:” écoutez les gars, peu importe ce qui se passe, nous sortons avec un bang ou nous sortons en combat.

