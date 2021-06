Euro 2020: notes des joueurs Angleterre-Allemagne alors que les Trois Lions gagnent à Wembley

L’Angleterre a battu l’Allemagne à Wembley pour réserver sa place en quarts de finale de l’Euro 2020 (Photo: .)

L’Angleterre a remporté une célèbre victoire sur l’Allemagne à Wembley pour se qualifier pour les quarts de finale des Championnats d’Europe 2020.

Les buts de Raheem Sterling et Harry Kane en deuxième mi-temps ont permis à l’Angleterre de battre l’Allemagne, triple vainqueur, 2-0 et de réserver sa place dans les huit derniers.

L’équipe de Gareth Southgate, qui n’a pas encore perdu ou concédé à l’Euro, affrontera l’Ukraine ou la Suède en quarts de finale samedi soir.

Jordan Pickford 9

A fait un gros arrêt pour refuser Timo Werner au milieu de la première mi-temps, sortant de sa ligne pour étouffer l’attaquant de Chelsea, et a bien sauté pour repousser l’effort de Kai Havertz au-dessus de la barre après la mi-temps. N’a pas encore encaissé de but et profite d’un impressionnant Euros.

Kyle Walker 8

A utilisé sa vitesse à bon escient pour annuler Werner et Havertz. Un superbe joueur qui se comporte aussi bien à trois qu’à quatre. L’Angleterre a raté son rythme sur le flanc droit mais c’est un souci pour un autre jour.

John Pierres 7

Il s’est à peine trompé et a semblé à l’aise dans la nouvelle formation anglaise.

Harry Maguire 8

Impressionné aux deux extrémités du terrain, intimidant parfois Havertz et faisant avancer le ballon. Menacé le but allemand avec deux têtes en première mi-temps. Son retour de blessure est un énorme coup de pouce pour l’Angleterre.



Harry Maguire a produit une superbe performance (Photo: .)

Luc Shaw 8

Avait du mal à avoir un impact à l’avenir jusqu’à ce qu’il joue un rôle dans les deux buts tard. A parfaitement choisi Raheem Sterling pour le premier match de l’Angleterre et sa contribution à la préparation du second ne devrait pas passer inaperçue.

Kieran Trippier 6

Assez inefficace à l’avenir mais assez bien défendu.

Riz Declan 8

Les fans anglais ont peut-être été préoccupés par le milieu de terrain de West Ham dès le début, car il a égaré une passe et a ensuite reçu un carton jaune pour un tacle de dernier recours. Mais il a grandi dans le jeu et a été superbe en seconde période. Régulièrement encouragé ses coéquipiers et la foule à domicile et ils ont répondu.

Kalvin Phillips 7

Toujours calme sur le ballon et s’il n’a pas trop inquiété l’Allemagne et a décroché un jaune sur le coup de la mi-temps pour un mauvais tacle, il n’a pas cessé de courir et de harceler le côté de Joachim Low.

Bukayo Saka 7

Meilleur joueur anglais dans les phases d’ouverture, effectuant des courses en avant et faisant des fautes. Sorti du jeu avant d’être remplacé par Jack Grealish.



Bukayo Saka d’Arsenal a impressionné lors des premiers stades (Photo: .)

Rahim Sterling 8

Surgi au bon endroit au bon moment pour marquer le premier but de l’Angleterre. A maintenant trois à ce tournoi. Il avait été frustré un peu plus tôt, mais tout cela a été oublié lorsqu’il a commencé à célébrer un but célèbre à Wembley.

Harry Kane 7

Il n’a eu que huit touches en première mi-temps (et 27 au total), mais cela s’est avéré insignifiant lorsqu’il est rentré chez lui pour terminer la victoire. Il n’a pas réussi à convertir une grosse occasion avant la mi-temps mais, heureusement, cela n’a pas coûté aux Three Lions.

(Sous-titres : Jack Grealish 7, Jordan Henderson 6)

