Euro 2020 – Offre de paris Portugal vs Allemagne : 30/1 pour que Cristiano Ronaldo marque

William Hill a une énorme offre 30/1 pour que le skipper portugais Cristiano Ronaldo marque contre l’Allemagne samedi.

Ronaldo est devenu le plus grand buteur de l’histoire de la phase finale du Championnat d’Europe après avoir marqué deux fois la Hongrie lors de son premier match de l’Euro 2020.

Ronaldo a limogé le Portugal pour une victoire 3-0 sur la Hongrie lors de son premier match de l’Euro 2020

Avec William Hill, de nouveaux clients peuvent soutenir Ronaldo pour revenir sur la feuille de match à 30/1 ICI* (MOBILE UNIQUEMENT).

Cette offre est uniquement disponible pour les nouveaux clients et vous devez vous inscrire à William Hill* en utilisant le code promotionnel « EPR30 ».

La mise maximale pour cette offre est de 1 £.

Et si Ronaldo marque le samedi, vous serez payé en paris gratuits.

WILLIAM HILL : FAITES MARQUER RONALDO AU 30/1 (mobile uniquement)*

*Termes et conditions : 18+. Jouer en toute sécurité. Nouveaux clients utilisant EPR30. Mobile uniquement. S’applique aux paris placés à partir de 09h00 le 18 juin 2021 jusqu’à 17h00 le 19 juin 2021. Max 1 £ pari au 30/1. Retours payés sous forme de paris gratuits de 6 x 5 £ (expiration de 30 jours). Les restrictions et conditions relatives aux joueurs et aux devises s’appliquent. Begambleaware.org

Avis de contenu commercial : prendre l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à The Sun. 18+. Les CGU s’appliquent. Begambleaware.org

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d'argent avant de jouer Joue uniquement avec de l'argent qu'il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s'il est contrarié, en colère ou dépriméGamCare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org