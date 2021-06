Euro 2020 : Patrick Vieira vise le défenseur de Chelsea Antonio Rudiger

Patrick Vieira n’est pas un fan de la star de Chelsea et international allemand Antonio Rudiger (Photo: .)

Patrick Vieria craint que l’Allemagne ait du mal à répondre aux attentes de l’Euro 2020 si Joachim Low continue de choisir Mats Hummels et Antonio Rudiger au cœur de sa défense.

Hummels, 32 ans, est récemment sorti de sa retraite internationale mais a été mal exposé lors du match d’ouverture de la phase de groupes de l’Allemagne contre la France, où son manque de rythme a été brutalement exposé par un Kylian Mbappe électrique.

Rudiger, quant à lui, a fait une démonstration indisciplinée qui comportait un incident de morsure bizarre avec Paul Pogba qui a eu la chance de rester impuni.

Ayant été considéré comme pratiquement excédentaire par rapport aux exigences de Frank Lampard, l’ancien défenseur de la Roma a commencé à ressusciter sa carrière à Stamford Bridge sous Thomas Tuchel et a figuré en bonne place lors de la course de Chelsea à la gloire de la Ligue des champions la saison dernière.

Vieira, cependant, pense qu’il est mal adapté au travail de s’occuper de Hummels dans la configuration de Low et est susceptible de perdre la tête à tout moment.



Antonio Rudiger a été accusé d’avoir mordu Paul Pogba lors de la défaite de l’Allemagne contre la France (Photo: .)

S’exprimant avant le match de samedi contre le Portugal, l’ancien skipper d’Arsenal a déclaré: “Vous avez besoin de deux autour de lui pour lui donner plus de protection mais je ne sais pas si Rudiger est le type de joueur sur lequel vous pouvez compter, il n’est pas le plus intelligent .

«Parfois, il prend une mauvaise décision qui pose de gros problèmes à ses coéquipiers. Nous avons vu les buts que l’Allemagne concède contre la France, il peut faire des bêtises, la morsure de Pogba, c’est quelqu’un qui peut perdre la tête à tout moment pendant un match.

“Je pense que Hummels n’est pas le plus rapide mais il est vraiment intelligent et utilise son cerveau pour essayer de bien défendre, mais ça va être difficile à ce niveau pour lui.”

Ces sentiments ont été largement repris par Gary Neville, l’ancien défenseur de Manchester United affirmant que Rudiger n’est susceptible d’exceller que s’il reçoit des détails et des instructions spécifiques.

Il a déclaré: ” Rudiger a besoin d’un projet pendant un match, vous devez lui donner une instruction que vous ne pouvez pas laisser au hasard avec lui. Je pense que si vous lui dites d’aller rester avec Cristiano, je pense qu’il est en fait assez confiant d’une manière stupide parfois pour penser que je vais le mettre hors jeu et m’assurer qu’il ne reçoit absolument pas de coup de pied.

“Mais je pense que si vous dites qu’il y va, vous échangez, il le fait, je pense que vous finirez par le confondre et qu’il finira par se faire arrêter partout.”

