Euro 2020: Petr Cech dénonce les règles «incompréhensibles» de Covid-19 alors que Mason Mount et Ben Chilwell sont exclus pendant dix jours

Mason Mount et Ben Chilwell manqueront les dix prochains jours car ils doivent s’isoler (Photo de Catherine Ivill/.)

La légende de Chelsea Petr Cech a critiqué les protocoles « incompréhensibles » de Covid-19 qui ont forcé Ben Chilwell et Mason Mount à s’isoler le jour de l’affrontement de la phase de groupes de l’Angleterre contre la République tchèque.

La paire de Chelsea manquera le match de ce soir après que les conseils de Public Health England aient stipulé que le duo était entré en contact étroit avec le milieu de terrain écossais Billy Gilmour, qui a été testé positif pour le coronavirus.

Bien que toute l’équipe d’Angleterre ait retourné des résultats négatifs depuis le match de vendredi soir, Chilwell et Mount ont été considérés comme étant en contact étroit avec Gilmour alors qu’ils parlaient à leur coéquipier de Chelsea pendant environ 22 minutes dans le tunnel après le 0-0. tirage au sort à Wembley.

Alors que l’Angleterre pourrait bien se passer du duo pour le match de ce soir, leur période d’auto-isolement signifie qu’ils ne seront disponibles que le jour du match des huitièmes de finale proposé par l’Angleterre le 29 juin.



La décision a laissé beaucoup de gens perplexes, d’autant plus qu’aucun des coéquipiers de Gilmour n’a été invité à s’isoler.

Et Cech a résumé l’état d’esprit de la nation en faisant exploser les règles “incompréhensibles”.

“ S’il vous plaît, quelqu’un pourrait-il m’aider à comprendre comment est-il possible que Mason Mount et Ben Chilwell – tous deux avec des tests négatifs – doivent s’isoler après avoir été en contact avec Billy Gilmour tandis que toute l’équipe écossaise qui a partagé le vestiaire, l’hôtel, l’entraîneur et l’avion pendant les voyages, la salle à manger, la salle de réunion sont autorisés à jouer au jeu sans aucun problème car ils ont renvoyé les tests négatifs requis ? », a demandé Cech sur sa page Instagram.

« Quelle est la différence entre eux qui renvoient les mêmes résultats de test ? C’est le monde à l’envers…’

Chilwell n’a pas encore commencé le tournoi, mais Mount a été sélectionné pour les deux premiers matchs de l’Angleterre.

Jack Grealish devrait être titulaire en l’absence de Mount, tandis que Luke Shaw pourrait continuer à l’arrière gauche après avoir débuté contre l’Écosse.

Gareth Southgate pourrait sélectionner Harry Maguire pour commencer, le capitaine de Manchester United étant à nouveau en forme après près de deux mois sur la touche avec une blessure à la cheville.

