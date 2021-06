Euro 2020 : Piers Morgan pense que l’Ecosse pourrait battre l’Angleterre

Piers pense que l’Ecosse a ce qu’il faut pour battre l’Angleterre (Photo : ./Rex)

Il semble que Piers Morgan soit convaincu que l’équipe nationale de football écossaise a ce qu’il faut pour battre l’Angleterre lors du match très attendu de l’Euro 2020 ce soir.

Le match verra l’Écosse espérer obtenir ses premiers points du tournoi, après avoir perdu son match d’ouverture contre la République tchèque par deux buts à zéro.

Pendant ce temps, l’Angleterre a pris un excellent départ, battant la Croatie 1-0 la semaine dernière – marquant la première fois dans l’histoire du tournoi que l’équipe remporte son match d’ouverture.

Et Piers, 56 ans, estime que la météo semble avoir un impact sur la performance de chaque équipe.

Actuellement, une grande partie de l’Angleterre connaît des précipitations après près de deux semaines de temps chaud, avec des avertissements d’inondation en place dans certaines régions. Pendant ce temps, de nombreuses régions d’Écosse bénéficient de températures beaucoup plus ensoleillées.

S’adressant à Twitter, l’ancien animateur de Good Morning Britain a écrit: ” Plus il pleut à Londres et plus il fait froid, meilleures sont les chances de l’Écosse ce soir.

“C’est comme une vague de chaleur pour eux.”

Plus il pleut fort à Londres et plus il fait froid, meilleures sont les chances de l’Ecosse ce soir. C’est comme une vague de chaleur pour eux. #ENGSCO – Piers Morgan (@piersmorgan) 18 juin 2021

Piers a divisé ses abonnés avec ses commentaires, une personne ayant répondu: «Grand fan de vous @piersmorgan mais c’est un peu dur. Comon ECOSSE.’

Un autre a ajouté: “L’Ecosse a objectivement peu de chance. Je pense que le jeu sera un anti-climax.’

Mais il semble que certains fans aient confiance dans les mots de Piers, comme l’un d’eux s’est enthousiasmé: “Oui, ça va être difficile pour nous, mais j’espère que l’équipe se présentera et que nous verrons un bon match de fitbaw [football].’



L’Angleterre est déjà bien partie dans le tournoi Euro 2020 (Photo: .)



L’Écosse a de grands espoirs de prendre des points à l’Angleterre (Photo: .)

“Des conditions parfaites pour nous, les étoiles sont alignées”, a écrit un autre.

22 500 fans devraient être au stade de Wembley ce soir pour le match, alors que le tournoi Euro continue de suivre les directives sécurisées de Covid concernant les fans assistant à de grands événements.

Plus : Piers Morgan



Voyant que l’Angleterre a battu la Croatie lors de son premier match, ils pourraient assurer leur place en huitièmes de finale avec une victoire sur l’Écosse.

Cependant, l’Écosse est déterminée à prendre des points à l’Angleterre afin de maintenir en vie sa campagne Euro 2020.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.

PLUS : Retrouvailles KUWTK : Les plus grandes révélations du divorce de Kim Kardashian et Kanye West aux plus grands regrets

PLUS : La famille de Caroline Flack est reconnaissante alors que la randonnée caritative entreprise par ses amis célèbres permet de récolter des milliers de dollars pour les Samaritains

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();