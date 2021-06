Euro 2020 : plus de 20 millions d’écoutes pour la victoire de l’Angleterre sur l’Allemagne

Raheem Sterling a marqué le premier but de l’Angleterre contre l’Allemagne mardi (Photo: .)

Plus de 20 millions de fans ont regardé la victoire 2-0 de l’Angleterre sur l’Allemagne à l’Euro 2020, a-t-il été confirmé.

Les buts de Raheem Sterling et Harry Kane au stade de Wembley hier soir ont assuré à l’équipe nationale une place en quarts de finale, où ils affronteront l’Ukraine.

Les patrons de la BBC ont annoncé les chiffres d’audience aujourd’hui, confirmant qu’ils ont culminé à 20,6 millions, avec une part d’audience télévisée de 80,1%.

En plus de cela, le match tendu a battu les records d’iPlayer, avec 5,6 millions de diffusions en direct à travers le Royaume-Uni, devenant l’événement Euro 2020 le plus regardé à ce jour.

Ces chiffres de la BBC devraient augmenter avec la chaîne accueillant le quart de finale de l’Angleterre contre l’Ukraine samedi, ainsi que la Belgique contre l’Italie vendredi.

Ce fut une soirée émouvante pour toutes les personnes impliquées alors que Kane a lutté contre les larmes après la victoire, après avoir entendu la foule écraser Sweet Caroline sur le sol.



David Beckham et Ed Sheeran ne sont que quelques-uns des visages célèbres dans les tribunes (Photo: .)



David Baddiel et Frank Skinner étaient également dans la foule pour le match (Photo: Twitter)

“Je suis sans voix, je ne sais pas quoi dire”, a-t-il déclaré après le match

«Une journée incroyable, incroyable, un jeu incroyable. La performance était au top, une autre feuille blanche mais nous y retournons car nous n’avons encore rien fait.

“Nous l’apprécions, mais nous avons un autre gros match samedi et préparons-nous pour cela.”

Une série de visages célèbres célébraient également la victoire, alors que David Beckham et Ed Sheeran regardaient le match depuis les tribunes, aux côtés du prince William, de Kate Middleton, de David Baddiel et de Frank Skinner.

Ça rentre toujours à la maison, les gars.

Télévision



Pendant ce temps, Ross Kemp, Wayne Rooney et Jeremy Clarkson ont encouragé l’équipe depuis leur domicile.

Enthousiasmé par la victoire, Piers Morgan a tweeté : ” Sterling était brillant. Pickford était brillant. Shaw était brillant.

« Grealish, lorsqu’il a finalement été autorisé, était brillant. Kane a marqué. Southgate a été justifié dans chaque décision qu’il a prise.

« Et nous avons battu les Allemands. Quelle journée pour être un fan de football anglais. Fabuleux.’

