Euro 2020 : Pourquoi les footballeurs portent-ils des « soutiens-gorge » ?

Artem Dovbyk d’Ukraine vu dans le “soutien-gorge” après avoir marqué le vainqueur lors de son match contre la Suède (Photo : Jan Kruger/.)

Marquer pour votre équipe suscite toujours une énorme vague d’émotion chez les joueurs – à tel point que beaucoup perdent leur maillot alors qu’ils célèbrent avec leurs coéquipiers.

Bien que retirer votre maillot pendant un match soit une infraction réservable dans de nombreuses ligues à travers le monde, cela n’empêche pas les joueurs d’arracher leur maillot dans le feu de l’action.

Tout récemment, Artem Dovbyk a retiré son maillot après avoir marqué le but vainqueur de la victoire 2-1 de l’Ukraine sur la Suède lors de leur huitième de finale de l’Euro 2020.

Ce faisant, il a révélé un vêtement qui est devenu une tenue courante pour de nombreux joueurs, un article de soutien-gorge de sport porté sur leur poitrine.

Mais qu’est-ce que c’est exactement ce vêtement de maillot de corps, et pourquoi est-ce que de plus en plus de joueurs commencent à le porter ?

Pourquoi les footballeurs portent-ils des « soutiens-gorge » ?



L’équipe d’Angleterre utilise également les gilets à l’entraînement. (Photo : Michael Regan/.)

Le « soutien-gorge » n’a pas la même fonction qu’un soutien-gorge de sport traditionnel pour les athlètes féminines, à savoir soutenir leurs seins et réduire la pression sur les épaules, le dos et le cou.

Le soutien-gorge, ou gilet, que les footballeurs ont vu porter est équipé d’un équipement contenant un dispositif de repérage GPS.

Cet appareil est ensuite utilisé pour suivre plusieurs facteurs des performances physiques et de la santé des joueurs.

Il est similaire à la technologie utilisée dans les montres Apple et FitBits et est capable de surveiller 32 catégories différentes, notamment la vitesse, la distance parcourue, la fréquence cardiaque et l’accélération.

Il donne aux joueurs et aux entraîneurs la possibilité de surveiller de plus près les performances et le bien-être des joueurs pendant les matchs et à l’entraînement.

Pourquoi les équipes utilisent-elles les données de suivi GPS ?

Les données GPS peuvent aider les managers à prendre des décisions clés lorsqu’il s’agit à la fois de sélectionner la meilleure équipe et de surveiller la condition physique des joueurs, en minimisant le risque de blessure.

Les principaux scientifiques et entraîneurs du sport peuvent utiliser les données pour développer des programmes d’entraînement sur mesure adaptés aux besoins particuliers d’un joueur.

“Les gens sont capables de prendre ces données pendant les matchs et de prendre des décisions”, a déclaré Sean O’Connor, co-fondateur de STATSports, dans une interview au Times.

«Ce que cela vous permet de faire, c’est de créer un profil sur un joueur. Vous vous attendez à ce qu’un joueur fasse X, Y, Z à l’entraînement et aux matchs. Lorsqu’ils commencent à s’éloigner de ces normes, cela peut être pour de bonnes ou de mauvaises raisons.



Les données GPS peuvent aider des managers comme Gareth Southgate à prendre des décisions plus éclairées concernant ses joueurs (Photo : Paul Ellis/.)

«S’ils sont en session d’entraînement et qu’il leur reste 25 minutes et qu’ils ont dépassé de loin ce que vous attendez normalement d’eux, alors vous pouvez passer un appel pour soit le réduire, soit les prendre plus tôt.

« Si le manager décide entre deux joueurs à remplacer, il pourrait demander à son entraîneur : « quel retour pouvez-vous donner, physiquement ».

STATSports est une marque populaire de l’appareil GPS, et a été porté par Dovbyk lors du match Ukraine contre Suède.

Il existe également d’autres marques, y compris le dispositif Playr de Catapult, qui a été approuvé par la FIFA comme répondant aux normes internationales des matchs en 2018.

Quels clubs utilisent les gilets GPS ?



Les grands joueurs et clubs, comme Virgil van Dijk de Liverpool, utilisent la technologie depuis longtemps (Photo de John Powell/.)

La plupart des équipes des ligues à travers le monde utilisent désormais les gilets.

Depuis 2010, plus des trois quarts des clubs de Premier League anglaise utilisent ces appareils – Wolves et Leeds United ont été parmi les premières équipes à le mettre en œuvre, suivis des poids lourds de Liverpool et de Manchester United.

Les équipes nationales d’Angleterre, d’Ukraine et du Brésil ont également adopté l’utilisation des appareils, ce qui a amené de nombreux fans à repérer les gilets tout au long de l’Euro 2020.

