Euro 2020 : Pourquoi l’Italie a-t-elle gagné ?

13/07/2021 à 10h45 CEST

pari

L’Euro 2020, l’un des plus beaux et des plus excitants du souvenir, a fini par tomber du côté de l’Italie, au terme d’une finale sans grand jeu, mais avec émotion jusqu’au bout et déterminée aux tirs au but devant les supporters anglais. Nous analysons les raisons pour lesquelles le titre est allé à Rome 53 ans après son premier titre.

1. Le bloc le plus fort : L’équipe de Roberto Mancini avait une idée claire et ne l’a abandonnée qu’au bout. Ils avaient un plan et un style de jeu. Et surtout un projet. La fédération italienne a fait confiance à Mancini après l’échec de ne pas disputer la dernière Coupe du monde et tout s’est bien passé. Champions trois ans plus tard. La méthode Mancini a fonctionné.

2. Chance : Pour gagner un tournoi de ce style, il faut aussi avoir de la chance. Sinon, vous ne pouvez pas gagner deux tirs au but d’affilée. Les Italiens ont battu l’Espagne et l’Angleterre consécutivement aux pénalités maximales. Et ils n’ont pas parfaitement tiré leurs tirs au but. Ils ont échoué, mais ils ont eu les arrêts de Gianluigi Donnaruma et l’aide du bois quand ils en avaient le plus besoin.

3. Le physicien : Les Italiens ont subi trois prolongations lors des quatre derniers matchs de la compétition. Ils sont allés jusqu’à 120 minutes contre l’Autriche, l’Espagne et l’Angleterre. Et ils ont toujours résisté. La préparation physique des hommes de Mancini était magnifique et avec de nombreuses variantes et appuis sur le banc. Même la blessure grave de Spinazzola ne les a pas arrêtés.

4. Ses centrales : Bonucci et Chiellini ont disputé plus de 300 matchs ensemble entre la Juventus et l’équipe nationale italienne. Et vous pouvez le voir. Ils ont séché pratiquement toutes les équipes et ont toujours donné une sécurité derrière qui a fait peur aux attaquants rivaux. Des pièces clés pour que l’Italie soit championne. Idoles

5. Parce que c’est l’Italie : Dans le tournoi le plus fou de tous, il était juste que ceux qui finissent par régner soient les Italiens. Quiconque pouvait s’attendre à une victoire surprise avait tort. Au final, l’Italie gagne toujours.