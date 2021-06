Euro 2020 : pronostics Angleterre-Ecosse de Glenn Hoddle et Gordon Strachan

L’Angleterre affronte l’Écosse à Wembley aux Championnats d’Europe 2020 (Photos: .)

Glenn Hoddle s’attend à ce que l’Angleterre se montre trop forte pour l’Écosse à Wembley vendredi soir, mais Gordon Strachan a soutenu les outsiders pour frustrer l’équipe de Gareth Southgate lors d’un affrontement « passionné » et « fougueux » pour l’Euro 2020.

L’Angleterre a remporté une victoire 1-0 sur la Croatie lors de son premier match de l’Euro et espère réserver sa place pour les huitièmes de finale du tournoi avec une autre victoire demain.

Les Écossais ont été battus 2-0 par la République tchèque lors de leur premier match d’Euros en 25 ans, mais l’ancien patron de l’Écosse Strachan estime que l’Angleterre se méfiera toujours de l’armée tartan.

Il a déclaré à Betfair : ” Gareth Southgate et son équipe se méfieront, tout comme ils l’étaient de la Croatie. Les fans sont complètement différents.

“Il ne s’agit pas de football avec des fans, mais de supériorité. L’Angleterre a ce complexe de supériorité dans pratiquement tout. Je ne sais pas si cela ajoute une foulée supplémentaire aux joueurs. Cela fera un bon match.

«J’imagine que ce sera chauffé, très probablement le pétulant criant et criant à l’arbitre. Sans parler de certains défis charnus.

«La foule affecte les joueurs et les rend plus émotifs – c’est à ce moment-là que vous devez obtenir vos verges jaunes, pour freiner l’émotion. Je vis un match nul, un 0-0 vraiment excitant et vraiment agréable.’



L’ancien sélectionneur écossais Gordon Strachan (Photo: .)

L’ancien manager de l’Angleterre Hoddle, quant à lui, a déclaré: “En termes de football, nous n’avons rien depuis 66 pour sonner de la trompette. Laissez le pays s’emballer.

« Gareth est un gars très déterminé et il aura également l’équipe dans ce mode. La bonne chose pour l’Angleterre est qu’il y a plus à venir sans aucun doute.

“Ce sera un match serré mais la pression est sur l’Ecosse pour qu’elle s’ouvre un peu plus. S’ils font match nul, ils seront vraiment sous pression contre la Croatie lors du dernier match.

“Je pense que le jeu sera un peu plus ouvert que si le résultat avait été dans le bon sens pour les Ecossais. Ils se sont créés suffisamment d’occasions, ils l’ont prouvé contre les Tchèques.

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.

“Le match peut parfois être houleux et je pense qu’ils nous donneront encore plus de test que la Croatie. Cela pourrait devenir assez fougueux, certainement s’il y avait 85 000 dans le stade.

«Contre la Croatie, il y avait suffisamment d’ambiance et il y a eu une libération après la pandémie.

«La plupart des fans ne viennent pas de Man United, d’Arsenal et de Chelsea, ils viennent des ligues inférieures. C’est leur chance de soutenir les joueurs de Premier League et je pense qu’il va y avoir une bonne ambiance

«Ça va devenir un peu fougueux, si vous jouez contre l’Ecosse, ça devient fougueux, c’est l’énergie combative que ce match apporte. L’équipe qui contrôle son émotion finira par mieux jouer et gagner. Angleterre 2-1 Ecosse.’

